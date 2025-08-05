Une nouvelle présentation Indie World sera diffusée le jeudi 7 août à 15:00. Rendez-vous pour environ 15 minutes d’annonces et d’informations dédiées aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
TagsIndie World Nintendo Swicth 2 nintendo switch
