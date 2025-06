Windblown accueille une mise à jour qui repense le système de Dons et ajoute deux nouvelles armes

Partager Facebook

Le roguelite d’action fulgurant de Motion Twin se voit largement revu et corrigé avec la Gift Update. Nouveau titre des créateurs de Dead Cells, Windblown profite d’une baisse de prix temporaire de 20 % sur Steam dans le cadre des soldes estivales de la plateforme, qui démarrent ce 26 juin.

La révision complète du système de Dons ajuste et affine les options de création de build, offrant davantage de synergies pour les Voltigeurs adeptes du solo comme de la coopération. En plus des changements opérés aux Dons que les joueurs et joueuses ont déjà découverts, 17 nouveaux Dons font leur apparition pour une variété et une profondeur de gameplay encore plus vastes. De plus, 16 nouveaux Dons Hex (des puissants modificateurs qui offrent d’énormes bonus, mais également de lourds handicaps) s’invitent à la fête. Ils occupent désormais leur propre emplacement d’équipement, ce qui permettra à chacun d’améliorer son build en profondeur pour des effets encore plus dévastateurs. Enfin, tous les objets importants que vous collectez au fil de vos expéditions dans le Vortex sont à présent regroupés dans un nouveau menu d’inventaire.

En plus de ces améliorations apportées au système de Dons, deux nouvelles armes rejoignent la mêlée : l’Impactone et la Jar. Celles et ceux qui ont déjà voltigé dans le Sanctuaire ont peut-être reconnu l’Impactone, cette épée à longue portée aux attaques lentes dont l’Alterattaque est composée de deux puissants rayons d’énergie. La Jar utilise vos Shells comme des munitions, chaque tir étant plus puissant que le précédent. Son Alterattaque tire un obus encore plus gros qui explose à l’impact, se divisant en plusieurs petits projectiles pour augmenter ses dégâts !

Cette nouvelle mise à jour fait rapidement suite à l’update From the Leapers, déployée en mai et dont les nombreuses fonctionnalités inédites ont été impulsées par les retours et suggestions de la communauté, toujours aussi précieuse et passionnée aux quatre coins du monde.