Windjammers 2 confirmé sur Xbox One et Xbox Game Pass sur consoles et PC

L’éditeur et développeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) annonce aujourd’hui l’arrivée de Windjammers 2 sur Xbox One et Xbox Game Pass (consoles et PC) en plus des versions PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Google Stadia déjà confirmées. Windjammers 2 sera jouable en crossplay entre les versions PC et Xbox, tandis que les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront jouer entre eux en crossgen.

Cette annonce s’accompagne d’un nouveau trailer qui met en scène Sammy Ho, mi-jardinier mi-athlète originaire de Chine dont l’agilité à mi-distance et les jets puissants sont les qualités premières, en plus de son coup spécial qui convoque l’énergie du dragon dans un tir surpuissant. Jordi Costa fait également son grand retour dans Windjammers 2 : l’espagnol est toujours aussi à l’aise sur le terrain, entre glissades improbables et force herculéenne.

Windjammers 2, c’est d’abord une approche de gameplay radicale pour des joutes au rythme particulièrement enlevé. Les mécaniques de base sont accessibles mais demandent de la pratique pour être parfaitement maîtrisées : voilà le terreau fertile de fiévreuses nuits de rivalité entre potes ou de compétition féroce contre d’illustres inconnus, venus du monde entier pour vous mettre la tête dans le sable en tournoi. La fluidité exceptionnelle des animations 2D dessinées à la main et l’énergie débordante du gameplay de Windjammers 2 offrent un spectacle de tous les instants, aussi passionnant à regarder qu’à jouer.