Wizard With a Gun se met à jour et intègre le coop à 4

Wizard With a Gun, le jeu de survie magique de Galvanic et Devolver, était déjà un excellent jeu coopératif : mais il est désormais ENCORE MEILLEUR avec l’arrivée de la coopération jusqu’à quatre ! La mise à jour gratuite Better Together, disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S aligne enfin le jeu à la vision d’origine du studio : jusqu’à quatre Gunmancers peuvent désormais faire équipe pour affronter les forces du Chaos au sein de The Shatter.