un nouveau trailer de MultiVersus révélant un premier donne un aperçu du gameplay du Joker, qui rejoindra la liste des personnages jouables pour la sortie du jeu de combat de plateforme gratuit, le 28 mai 2024. Interprété par l’acteur Mark Hamill en VO (qui a déjà prêté sa voix dans la série de jeux vidéo Batman: Arkham et Batman, la série animée), le super-vilain emblématique de DC est un personnage de classe Mage, équipé d’une panoplie de mouvements diaboliques digne du Clown Prince du Crime : un bâton sauteur armé, des gants de boxe à ressort, un lance-roquettes et bien plus encore. Le trailer présente également les skins de personnages « Le Batman Qui Rit » et « Prince Charmant Sombre » pour le Joker.