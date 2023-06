La mise à jour Secrets of the Obscure disponible le 22 août 2023

Secrets of the Obscure™ sera vendu au prix de 24,99 €. À la sortie de l’extension, de nouvelles zones explorables, deux nouvelles missions d’attaque et de nouvelles fonctionnalités de jeu seront disponibles. Les mises à jour de contenu ultérieures seront disponibles sans frais supplémentaires et viendront enrichir davantage l’expérience avec une carte supplémentaire, un nouvel affrontement dans les fractales des Brumes et des missions d’attaque en mode défi. Par ailleurs, de nouvelles récompenses arriveront dans les mois suivants et au cours de l’année 2024.

Avec la toute nouvelle histoire, les joueurs se retrouveront à la place des défenseurs d’antan et deviendront des explorateurs de l’inconnu s’efforçant de défendre le monde contre une menace jusque-là inconnue. L’aventure débutera par une ascension à travers l’Archipel de l’observatoire céleste, la première des deux nouvelles cartes qui seront ajoutées dans le jeu à la sortie de l’extension. Suspendues haut dans le ciel de la Tyrie, ces îles volantes sont attaquées par les Kryptis, une race de démons malveillants, surgissant à travers les instabilités des Brumes et menaçant la paix fragile du monde après la défaite des dragons ancestraux. Il s’ensuivra un affrontement épique dans le royaume démoniaque, où l’avenir du monde reposera entre les mains des joueurs et de leurs nouveaux alliés mystérieux.

Une quantité de nouvelles fonctionnalités, activités et histoires vient offrir de nouvelles possibilités de gameplay :

Nouvelles cartes : deux nouvelles cartes explorables seront disponibles le 22 août, l’Archipel de l’observatoire céleste et Amnytas. Une troisième sera ajoutée lors d’une mise à jour ultérieure.

deux nouvelles cartes explorables seront disponibles le 22 août, l’Archipel de l’observatoire céleste et Amnytas. Une troisième sera ajoutée lors d’une mise à jour ultérieure. Nouvelle zone centrale : l’énigmatique Tour du sorcier sera le point de départ des joueurs pour explorer Secrets of the Obscure, et le lieu central qui les reliera aux personnages et événements principaux de l’extension.

l’énigmatique Tour du sorcier sera le point de départ des joueurs pour explorer Secrets of the Obscure, et le lieu central qui les reliera aux personnages et événements principaux de l’extension. Garde astrale : alors que les Kryptis envahissent la Tyrie, les joueurs pourront rejoindre un groupe d’aventuriers et de chasseurs de trésors baptisé la « Garde astrale ╗ et l’aider à protéger le monde, en chassant des monstres et en s’occupant de contrats de primes à travers le jeu pour monter en grade et gagner de nouvelles récompenses et aptitudes.

alors que les Kryptis envahissent la Tyrie, les joueurs pourront rejoindre un groupe d’aventuriers et de chasseurs de trésors baptisé la « Garde astrale ╗ et l’aider à protéger le monde, en chassant des monstres et en s’occupant de contrats de primes à travers le jeu pour monter en grade et gagner de nouvelles récompenses et aptitudes. Le Cœur de l’Obscur : cet outil important sera essentiel pour explorer la nouvelle extension ; en améliorant cette pierre mystique, les joueurs pourront ouvrir des portes et des coffres de récompense spéciaux, créer des objets de soutien comme des générateurs de courants ascendants et de lignes de force, et ouvrir et sceller des brèches pour la Garde astrale.

cet outil important sera essentiel pour explorer la nouvelle extension ; en améliorant cette pierre mystique, les joueurs pourront ouvrir des portes et des coffres de récompense spéciaux, créer des objets de soutien comme des générateurs de courants ascendants et de lignes de force, et ouvrir et sceller des brèches pour la Garde astrale. Maîtrises de vol avancées : obtenir un dracaille, la monture préférée des fans, sera plus simple dans Secrets of the Obscure, mais les joueurs qui entraîneront leur dracaille grâce au nouveau parcours de cette extension et à celui de la précédente extension Path of Fire doteront leur monture de capacités supplémentaires. Deux des maîtrises de dracaille de Secrets of the Obscure (monter en selle en combat et utiliser les courants ascendants) seront aussi utilisables avec la monture griffon

obtenir un dracaille, la monture préférée des fans, sera plus simple dans Secrets of the Obscure, mais les joueurs qui entraîneront leur dracaille grâce au nouveau parcours de cette extension et à celui de la précédente extension Path of Fire doteront leur monture de capacités supplémentaires. Deux des maîtrises de dracaille de Secrets of the Obscure (monter en selle en combat et utiliser les courants ascendants) seront aussi utilisables avec la monture griffon Nouvelles missions d’attaque : deux nouveaux affrontements instanciés difficiles pour 10 joueurs seront disponibles avec Secrets of the Obscure : l’Observatoire cosmique et le Temple de Febe. Leur mode défi sera proposé dans des mises à jour ultérieures.

deux nouveaux affrontements instanciés difficiles pour 10 joueurs seront disponibles avec Secrets of the Obscure : l’Observatoire cosmique et le Temple de Febe. Leur mode défi sera proposé dans des mises à jour ultérieures. Chambre forte du sorcier : la chambre forte du sorcier permet d’obtenir des acclamations astrales en terminant des succès quotidiens, hebdomadaires et saisonniers dans le jeu. Les joueurs pourront les échanger contre des objets uniques comme des apparences de pièces d’armure, d’armes et de montures, de l’or, des matériaux d’artisanat légendaires, et plus encore.

la chambre forte du sorcier permet d’obtenir des acclamations astrales en terminant des succès quotidiens, hebdomadaires et saisonniers dans le jeu. Les joueurs pourront les échanger contre des objets uniques comme des apparences de pièces d’armure, d’armes et de montures, de l’or, des matériaux d’artisanat légendaires, et plus encore. Reliques : déverrouillé au niveau 60, ce nouvel emplacement d’équipement pourra désormais accueillir les bonus de lots de runes divers et variés jusque-là disponibles avec différents types de runes, ce qui permettra de personnaliser davantage les effets spéciaux, et offrira aux joueurs plus de liberté pour choisir les bonus de statistiques qu’ils souhaitent donner à leurs personnages.

déverrouillé au niveau 60, ce nouvel emplacement d’équipement pourra désormais accueillir les bonus de lots de runes divers et variés jusque-là disponibles avec différents types de runes, ce qui permettra de personnaliser davantage les effets spéciaux, et offrira aux joueurs plus de liberté pour choisir les bonus de statistiques qu’ils souhaitent donner à leurs personnages. Entraînement de maître d’armes : chacune des neuf professions du jeu pourra désormais s’équiper des armes jusque-là réservées à leur spécialisation d’élite, ce qui offrira aux joueurs de nouvelles possibilités en termes de gameplay et d’archétypes.

chacune des neuf professions du jeu pourra désormais s’équiper des armes jusque-là réservées à leur spécialisation d’élite, ce qui offrira aux joueurs de nouvelles possibilités en termes de gameplay et d’archétypes. Nouvelles récompenses : une avalanche de nouvelles récompenses attend les joueurs, dont la première armure légendaire du jeu, à gagner grâce aux activités JcE en monde ouvert.

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure est d’ores et déjà disponible au préachat sur https://guildwars2.com/secrets-of-the-obscure au prix de 24,99 €, et comprend un lot d’objets bonus de préachat, dont un coffre d’arme de l’Œil de lynx, un chapeau de tisseur de sorts arcanique, le titre « Chasseur de démons », un emplacement d’inventaire partagé et une augmentation au niveau 80. L’édition Deluxe (49,99 €) comprend le lot de l’édition Standard, ainsi que d’autres objets exclusifs : une apparence de raptor à plumes de la Garde astrale, une emote « Jonglage magique », un emplacement de personnage supplémentaire et un kit de réparation d’identité. L’édition Ultimate de Secrets of the Obscure (74,99 €) comprend les objets des éditions Standard et Deluxe, ainsi que 4000 gemmes, la monnaie de la boutique en jeu de Guild Wars 2.