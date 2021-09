Wolf Attack : le shooter en réalité virtuelle est désormais disponible sur Steam

Partager Facebook

Le shooter en réalité virtuelle Wolf Attack est désormais disponible sur Steam. Il sortira également sur les plateformes Oculus plus tard dans l’année. Tirant partie de Die Wolf, le précédant titre de TomatoVR, ce nouveau shooter en réalité virtuelle place le joueur au cœur d’une guerre contre des hordes de loups en mode Histoire ou JcJ.

Dans Wolf Attack, le joueur incarne l’un des trois petits cochons et défend son village contre des légions de loups menaçants. Il peut choisir entre un arc ou un fusil à pompe pour repousser des vagues d’ennemis de plus en plus effroyables. Le mode solo comprend un cycle jour / nuit qui augmente la difficulté lorsque la lune se lève, avec des loups plus nombreux et féroces.

Wolf Attack dispose également d’un mode multijoueur JcJ où les joueurs testent leur adresse contre leurs amis dans une bataille 1 contre 1, avec une sélection de six animaux à incarner.

Wolf Attack comprend :

Un mode histoire accessible, avec du challenge

Une invasion de loups équipés de différentes armes qui se poursuit à la tombée de la nuit, où la difficulté augmente. Le joueur devra survivre et repousser les vagues d’ennemis jusqu’au petit matin, afin de protéger son village.

Un arc ou un fusil

Le joueur choisit entre deux styles de jeu avec l’arc et le fusil, chaque arme possédant des caractéristiques et une prise en main qui lui sont propres. Le joueur pourra ensuite améliorer son arsenal.

Un mode multijoueur JcJ

Dans ce mode, les joueurs incarnent l’un des six animaux excentriques et s’affrontent sur plusieurs cartes multijoueur, où ils devront faire preuve de leur agilité en tir en réalité virtuelle pour sortir victorieux.

Wolf Attack est désormais disponible en réalité virtuelle sur Steam au prix de 16,99 €, et sortira sur les plateformes Oculus plus tard dans l’année.