Tacticool : le shooter isométrique est désormais disponible sur PC

Le tactical shooter brutal a déjà conquis 20 millions de joueurs sur mobile et a décroché le titre de meilleur jeu compétitif décerné par Google Play. Il est désormais disponible en exclusivité sur la boutique en ligne de MY.GAMES.

Tacticool est un shooter coopératif 5 contre 5 en vue isométrique, rythmé par des combats armés contre l’équipe ennemie ou des zombies dans des environnements détaillés et destructibles. Des système physiques complexes apportent une couche supplémentaire de tactique au gameplay. Les joueurs peuvent éliminer leurs adversaires de la façon qu’ils préfèrent avec plus d’une vingtaine d’opérateurs disponibles, chacun disposant de ses propres compétences, et plus de 50 armes et équipements spéciaux dont des drones et des véhicules dotés d’une mitrailleuse.

Les modes principaux sont Capture du drapeau, Contrôle et Match à mort par équipe, auxquels s’ajoutent deux modes spéciaux : Battle Royale et Zombie Survival. Les combats effrénés se déroulent dans des environnements aussi variés que des gratte-ciels, un cimetière d’avions décrépi ou encore la sinistre cité de Tlensk, pour un total de 14 niveaux. Chaque lieu évolue au fil de la partie : les joueurs criblent les murs de balles, explosent les barrières et détruisent des véhicules. Les cartes présentent également des événements surprenants, comme une invasion de zombies ou le passage d’un train, ce qui peut facilement réduire la taille de l’équipe adverse… ou de la sienne.

Tacticool encourage le jeu d’équipe et propose des clans ainsi qu’un chat vocal pour coordonner les actions. En complément, la sortie du jeu sur PC est accompagnée d’une fonctionnalité cross-platform.

Tacticool comprend :

Des combats 5 contre 5 acharnés . Des combats JcJ dynamiques où le jeu d’équipe et les bonnes tactiques mènent à la victoire.

. Des combats JcJ dynamiques où le jeu d’équipe et les bonnes tactiques mènent à la victoire. Une sélection de 27 opérateurs . De valeureux héros, chacun avec ses propres capacités et son propre style de combat.

. De valeureux héros, chacun avec ses propres capacités et son propre style de combat. Plus de 50 armes et équipements spéciaux . Des couteaux, des pistolets, des fusils d’assaut, des snipers, des mitraillettes, des grenades, des mines, du C4 et le célèbre Landau Emitter. Il est crucial de savoir viser correctement pour ne pas toucher ses coéquipiers.

. Des couteaux, des pistolets, des fusils d’assaut, des snipers, des mitraillettes, des grenades, des mines, du C4 et le célèbre Landau Emitter. Il est crucial de savoir viser correctement pour ne pas toucher ses coéquipiers. 14 cartes aux environnements destructibles . Les objets explosent suite aux impacts de balles ou aux collisions avec les véhicules, et les débris peuvent blesser les joueurs.

. Les objets explosent suite aux impacts de balles ou aux collisions avec les véhicules, et les débris peuvent blesser les joueurs. Des véhicules . Les équipes peuvent monter à bord de véhicules de combat, attaquer leurs adversaires depuis l’intérieur avec des armes de précision.

. Les équipes peuvent monter à bord de véhicules de combat, attaquer leurs adversaires depuis l’intérieur avec des armes de précision. Des modes spéciaux . Avec 15 opérateurs au départ, seul le plus fort sortira vivant dans le mode Battle Royale, tandis que trois courageux combattants devront repousser des hordes de morts-vivants dans Zombie Survival.

. Avec 15 opérateurs au départ, seul le plus fort sortira vivant dans le mode Battle Royale, tandis que trois courageux combattants devront repousser des hordes de morts-vivants dans Zombie Survival. Un jeu fluide sur les PC gaming , avec des modèles en résolution 4K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

, avec des modèles en résolution 4K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. La possibilité de jouer avec un clavier et une souris ou une manette.

Tacticool est disponible gratuitement dès à présent sur la boutique MY.GAMES. La version mobile est disponible sur l’App Store et sur Google Play.