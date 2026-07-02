Wolf Pack Edition, la version physique de Lost Ember est disponible

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Dans ce jeu d’aventure, un monde magnifique cache les secrets de son passé oublié, attendant d’être découverts par vous et votre compagnon. En incarnant un loup, les joueurs embarquent pour un voyage riche en émotions et peuvent prendre possession de n’importe quel animal rencontré afin de découvrir le monde sous des perspectives inédites et accomplir leur destinée tout au long de l’aventure de Lost Ember.

Avec la Wolf Pack Edition, Microids offre aux joueurs et collectionneurs une occasion unique de découvrir l’univers enchanteur de Lost Ember dans une édition physique disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, comprenant :

Le jeu Lost Ember

Le DLC Legendary Souls

La bande-son numérique

Un sticker loup

Un artbook de 48 pages

À propos de Lost Ember :

Explorez les vestiges d’un monde déchu à travers des points de vue inédits ! Glissez-vous dans la peau de différents animaux pour percer le mystère d’une civilisation disparue. Plongez dans les profondeurs, planez à des hauteurs vertigineuses, creusez la terre comme une taupe ou escaladez des falaises abruptes comme une chèvre de montagne : mille façons de parcourir ce monde s’offrent à vous.

Vivez un récit poignant mêlant la chute de l’humanité et la renaissance d’une nature luxuriante. Incarnez un loup, accompagné d’un fidèle compagnon, et avancez au coeur d’une aventure empreinte d’émotion et de détermination.

Parcourez la terre, la mer et les airs en incarnant les créatures que vous rencontrez, et découvrez le monde sous un angle totalement nouveau. Survolez d’immenses canyons comme un perroquet ! Roulez dans les herbes hautes comme un wombat ! Fendez les eaux scintillantes comme un poisson ! Des jungles denses aux canopées tropicales, des plaines désertiques aux temples oubliés, chaque environnement vous invite à l’émerveillement.

Découvrez une histoire de loyauté, de désespoir et de trahison, où les échos de la mystérieuse culture Yanrana renaissent dans une nature sauvage, splendide et désormais libérée de toute présence humaine.

Lost Ember: Wolf Pack Edition est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series