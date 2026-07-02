Des centaines de milliers de fans attendus à Japan Expo pour les 25 ans du studio Ankama

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Alors que son exposition annuelle “Ankama, de l’esquisse à l’épopée, 25 ans de création” inaugurée à la Cité Internationale du Cinéma d’Animation d’Annecy en juin dernier fait carton plein, Ankama poursuit les célébrations de ses 25 ans avec un nouveau temps fort bien connu de ses fans : l’Ankama Convention. Ce grand rassemblement communautaire prendra ses quartiers au sein du grand salon Japan Expo Paris, du 9 au 12 juillet 2026, sur près de 4 000 m². Au programme : jeux vidéo tirés de son univers le Krosmoz, animation, édition, musique, cosplay, rencontres avec les équipes, contenus exclusifs, avant-premières et annonces inédites.

Jeudi 9 juillet 17h à 17 h 45 – conférence avec Anthony Roux dit ToT avec des annonces inédites

Pour le plus grand bonheur de ses fans, le fondateur et directeur créatif d’Ankama animera une conférence sur la scène Také consacrée aux 25 ans du studio et aux prochains développements de son univers. Il reviendra sur la construction du Krosmoz, dévoilera aussi des informations inédites et cruciales sur les événements qui attendent les joueurs pour la fin d’année et, surtout, dans le Monde des Douze (le monde où se joue la trame narrative du Krosmoz). À ne pas manquer !

Samedi 11 juillet à 19 h 30 – grand concert symphonique sur la scène Yuzu.

Cette création originale interprétée par l’Orchestre Colonne, avec la participation de la chanteuse Canine, proposera une relecture symphonique des musiques emblématiques de DOFUS, WAKFU et WAVEN. Billetterie concert ici.

Dimanche 12 juillet, de 11 h à 12 h, Welsh & Shedar : deux épisodes en avant-première

Découvrez en avant-première les deux premiers épisodes de la série, produite avec le studio japonais Massket. La projection sera suivie d’une prise de parole d’Anthony Roux et de Noureddine Widad (producteur de la série), qui reviendront sur la fabrication de la série, ses influences et sa place dans les nouveaux développements animés d’Ankama.

Mais aussi, du 9 au 12 juillet et en continu, l’ANKAMA CONVENTION : 4 000 m² pour explorer l’univers Ankama

Une visite gamifiée invitant à “Réunir les six Dofus Primordiaux” (des artefacts légendaires dotés de pouvoirs incommensurables) à travers des défis et activités selon les stands. À leur arrivée, les fans pourront récupérer un « Carnet de loot », véritable guide d’activités de la convention qui les accompagnera tout au long de leur parcours. Chaque stand dédié aux licences historiques d’Ankama (DOFUS, DOFUS Retro, DOFUS Touch, WAKFU et WAVEN) sera associé à l’un de ces Dofus et proposera un défi ou une activité spécifique à relever. En cas de réussite, les visiteurs pourront valider leur progression dans ledit Carnet de loot et obtenir les récompenses (digitales et physiques) correspondantes. Ceux qui parviendront à compléter l’ensemble des activités repartiront avec un goodie physique exclusif, édité en quantité limitée.

l’Ankama Shop, pour faire le plein de goodies et de cadeaux ;

un espace Éditions, avec des séances de dédicaces et un corner dédié aux mangas ;

une « Foire du Trool » ouvrant des animations inspirées des attractions emblématiques des fêtes foraines comme le chamboule-tout ou le test de force avec une mailloche, permettant de remporter des « kamas » (la monnaie du Krosmoz). Ces derniers pourront être échangés dans une boutique de souvenirs (appelée Boutique à kamas) pour repartir avec des goodies physiques gratuits supplémentaires ;

des rencontres avec les équipes Ankama en personne ;

des avant-premières vidéoludiques à tester avec les équipes de développement de ces derniers ;

une expérience immersive inédite en Réalité Virtuelle invitant le joueur à visiter et s’amuser dans la boutique d’un antiquaire célèbre du Krosmoz ;

un corner « Mini-Expo » offrant un avant-goût de ce qui attend les curieux à la grande exposition d’Ankama à Annecy ouverte jusqu’au 31 janvier 2027 ;

des ateliers de confection d’un masque emblématique de l’un des personnages de la série WAKFU façon cosplay ainsi qu’un concours pour tous les cosplayeurs et cosplayeuses du Krosmoz pour gagner encore plus de goodies.

Les personnes ne pouvant pas se rendre à Japan Expo pourront suivre une partie des célébrations grâce à un programme dédié sur la chaîne Twitch d’Ankama ici.