Workout Buddy : Apple lance un coach vocal intelligent dans vos écouteurs

Avec iOS 26 et watchOS 26, Apple introduit Workout Buddy, un assistant sportif dopé à l’intelligence artificielle, capable de délivrer encouragements et bilans personnalisés en temps réel. Une nouvelle étape dans l’essor du coaching connecté.

Avec le déploiement d’iOS 26 et de watchOS 26, Apple inaugure une nouvelle étape dans l’accompagnement sportif personnalisé. Baptisé Workout Buddy, ce dispositif intelligent s’invite désormais au poignet des utilisateurs, promettant un coaching dynamique et individualisé directement diffusé dans leurs écouteurs. Grâce aux capacités d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino entend transformer chaque séance d’entraînement en une expérience interactive, rythmée par des encouragements en temps réel et des conseils ciblés.

Fini les exercices en solitaire et le silence des sessions traditionnelles : ce compagnon numérique adopte une approche proactive, motivante et contextuelle, afin de soutenir aussi bien les sportifs occasionnels que les athlètes les plus assidus.

Un accompagnement sur mesure, sans prétention excessive

Sans ambitionner de remplacer un véritable programme d’entraînement ou un coach professionnel, Workout Buddy se positionne comme un partenaire bienveillant, attentif aux performances et aux progrès de son utilisateur. Il intervient pour rappeler les volumes hebdomadaires, signaler les records personnels ou dresser un rapide bilan post-effort, contribuant ainsi à structurer la pratique sportive sur la durée.

Pour l’heure, la fonctionnalité demeure limitée à certaines disciplines — course à pied, marche, cyclisme, entraînement fractionné (HIIT) et musculation — et fonctionne exclusivement en langue anglaise. La voix synthétique, inspirée des coachs de la plateforme Fitness+, distille conseils et encouragements avec une tonalité volontairement stimulante, insufflant une dimension plus humaine à l’interface technologique.

Conditions d’accès et configuration initiale

L’activation de ce nouvel assistant requiert toutefois un environnement matériel récent. Seuls les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et la gamme complète des iPhone 16 sont compatibles, associés à une Apple Watch fonctionnant sous watchOS 26. Cette exigence s’explique par l’exploitation de l’IA embarquée, directement traitée sur l’appareil.

La mise en route s’effectue via l’application Fitness sur iPhone. Il suffit d’y sélectionner l’activité concernée, d’activer l’option Workout Buddy et de choisir la voix souhaitée. Sur la montre connectée, un réglage identique est accessible avant le lancement de chaque séance.

À noter : la restitution sonore s’opère exclusivement par l’intermédiaire d’écouteurs Bluetooth. Le haut-parleur intégré de la montre reste, lui, volontairement inactif afin de préserver la discrétion et la qualité audio.

Conseils d’usage et résolution des dysfonctionnements

En cas d’absence d’assistance vocale lors d’une activité pourtant compatible, quelques vérifications s’imposent : langue configurée en anglais, écouteurs correctement connectés, appareils à jour. Un simple basculement du jumelage Bluetooth vers l’iPhone permet fréquemment de rétablir le flux sonore. À défaut, un redémarrage des dispositifs ou une réactivation de la fonction dans l’application Fitness suffit généralement à résoudre l’anomalie.

Avec Workout Buddy, Apple poursuit sa stratégie d’hyperpersonnalisation du suivi sportif, transformant la montre connectée en véritable partenaire d’entraînement. Une innovation qui pourrait bien redéfinir notre rapport quotidien à l’effort physique, en conjuguant technologie, motivation et accompagnement intelligent.