World of Tanks lance une saison spéciale inspirée de la trilogie de films Rambo

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Démarrant le 16 janvier et se poursuivant jusqu’au 30 janvier, elle invite les joueurs à libérer le guerrier qui sommeille en eux dans un hommage au loup solitaire le plus sauvage du cinéma. Le Battle Pass présente cinq personnages emblématiques de la trilogie de films Rambo, la plus belle récompense étant le tank Rambo, une machine de guerre aussi indomptable que John Rambo lui-même.

Les tankistes peuvent recruter John Rambo sur le circuit de récompense de base, accompagné du shérif Will Teasle, un homme de main implacable. La piste des récompenses améliorées offre la possibilité de débloquer Marshall Murdock, un stratège rusé et trompeur. Des lots spéciaux incluent également le colonel Trautman, le mentor de confiance de Rambo, et Co Bao, un combattant de la liberté et un allié intrépide. Chaque personnage est accompagné d’une voix off distinctive, ce qui confère à chaque combat une personnalité et un style uniques.

La récompense ultime de l’événement est le char lourd Rambo, un véhicule haut de gamme qui incarne la détermination et l’ingéniosité de Rambo. Son design incorpore des éléments emblématiques du film tels qu’une bûche stylisée, le couteau emblématique de Rambo, une mitrailleuse montée et ornée du bandeau de Rambo, des inscriptions gravées, et bien d’autres choses encore – ce qui en fait un véritable hommage à la légende de Rambo.

En plus du char Rambo, les joueurs peuvent améliorer leur expérience grâce à la personnalisation 2D à thème, avec des couleurs spécifiques aux films qui font référence au voyage de Rambo des forêts américaines aux jungles du Vietnam et aux déserts de l’Afghanistan.

Prenez les commandes à partir du 16 janvier et partez à la conquête du champ de bataille dans le plus pur style cinématographique.