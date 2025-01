Summoners War accueille le célèbre anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Partager Facebook

Com2uS annonce un nouveau partenariat d’envergure pour son RPG de stratégie au tour par tour : Summoners War: Sky Arena qui accueille l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, adoré dans le monde entier, pour une collaboration exceptionnelle.

Cette mise à jour introduit cinq personnages de l’anime Demon Slayer, dont Tanjiro Kamado, le personnage qui rejoint les Pourfendeurs de démons pour sauver sa sœur, devenue démon. Les invocateurs pourront également invoquer Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira et Pilier de la Roche Gyomei Himejima, qui comptent parmi les personnages les plus emblématiques de la série.

Le nouveau Bâtiment de la collab Demon Slayer ajoute de nombreux contenus différents dont des minijeux ou l’Entraînement des Piliers. De plus, des récompenses de pointage et des Missions des Pourfendeurs de démons permettront à tout le monde de gagner des récompenses en participant simplement à l’événement.

Les Minijeux vous invitent à participer à des activités comme l' »Entraînement à la course de vitesse », l’ »Entraînement au franchissement d’obstacles », et l’ »Entraînement à fendre les vagues » avec les personnages de la collaboration. Les règles de ces activités changent chaque semaine tout au long de l’événement, offrant un un défi rafraîchissant et un gameplay engageant. L’Entraînement des Piliers vous permet de choisir des personnages collaboratifs pour passer les différentes étapes de l’épreuve et obtenir de précieuses récompenses.

Les personnages issus de ce partenariat font également une apparition remarquée en tant que rivaux dans les batailles contre Master X, tandis que les joueurs et les joueuses peuvent profiter de 10 émojis Demon Slayer à utiliser dans le chat pendant la collaboration.

Cinq événements sont disponibles pour fêter le début de cette collaboration, offrant chacun des opportunités uniques d’invoquer des personnages spéciaux et de gagner des récompenses exclusives. L’événement, qui se déroule jusqu’au 9 mars prochain, inclut :