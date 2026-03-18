World of Warcraft Midnight entame sa saison 1

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Alors que la première saison de Midnight commence, World of Warcraft inaugure un partenariat spécial avec Habitat For Humanity dans le cadre de l’édition 2026 du programme de mascottes caritatives.



Adoptez Architoutou et emmenez cet adorable chiot à tout faire dans vos aventures au sein de Midnight et des royaumes de WoW Classic grâce à l’achat du pack Architoutou, disponible au prix de 20 €. En plus de ce petit chien bricoleur, vous recevrez également une niche pouvant être déclinée en quatre styles différents et qui dispose d’un sol personnalisable, ainsi qu’un bol et deux variantes de lit pour chien à placer dans votre logis de Midnight.

Contenu de la saison 1 de Midnight

De nombreuses activités saisonnières arrivent dès aujourd’hui.

Les raids de la flèche du Vide et de la faille du Rêve.

Modes normal et héroïque, et aile 1 en mode outil Raids pour la flèche du Vide ; outil Raids pour la faille du Rêve.



Donjons saisonniers en mode héroïque et mythique 0.



Gouffres de niveau 8 et supérieur et Gouffres abondants.



Traque en mode cauchemar.



Saison 1 de JcJ.



Dès le 25 mars, les raids de la flèche du Vide et de la faille du Rêve seront disponibles en mode mythique aux côtés d’un nouveau Gouffre, la Sombrevoie. En outre, les donjons de clé mythique + seront disponibles.

Le 1er avril, le dernier raid de la saison, la marche sur Quel’Danas, sera disponible en modes normal, héroïque et mythique, et un nouveau Gouffre vous ouvrira ses portes sur la place Parhélion.