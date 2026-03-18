Farming Simulator 25 reçoit une 5e mise à jour gratuite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur et développeur GIANTS Software vient de publier la 5e mise à jour gratuite de Farming Simulator 25, incluant le patch 1.17. En plus d’une série d’améliorations apportées au gameplay et aux performances, cette mise à jour élargit la gamme de véhicules avec deux nouvelles machines.

Nouvelles machines : chariot télescopique Kramer et Berthoud WIN’AIR

La mise à jour introduit un nouveau chariot télescopique Kramer et le Berthoud WIN’AIR, un pulvérisateur traîné compact conçu pour une utilisation dans les vignobles et les vergers, axé sur la productivité et la précision d’application en viticulture.

Améliorations pour les agriculteurs de précision et les moddeurs

Parmi les nombreuses améliorations, le patch 1.17 introduit du contenu supplémentaire et des options pour les moddeurs, comme de nouveaux pneus, de nouveaux attributs de configuration et plusieurs corrections. Le pack gratuit Precision Farming Pack, qui permet un approfondissement des mécaniques agricoles, bénéficie également d’améliorations : des ajustements de l’affichage du pH et du comportement de réduction, de la stabilité des voies de passage et des optimisations pour diverses actions de l’interface utilisateur.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S