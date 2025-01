Partager Facebook

Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsque Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes.

Porté par Tilda Swinton et Julianne Moore, deux actrices magistrales, le dernier long-métrage de Pedro Almodóvar aborde la question de la fin de vie et de l’euthanasie avec pudeur et sans jamais verser dans le pathos. Le film pourrait être triste, larmoyant, sombre et lugubre. Il n’en est rien. Il est au contraire lumineux et rempli de pulsions de vie. Le jury de la dernière Mostra de Venise lui a décerné le Lion d’or. Un magnifique plaidoyer pour le droit de mourir dans la dignité.

La chambre d’à côté

Un film Pedro Almodóvar

Avec Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro

Distributeur : Pathé Films

Durée : 1h47

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 8 janvier 2025