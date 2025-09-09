Concours : Gagnez le tout nouveau Sony Xperia 1 VII d’une valeur de CHF 1399.

Partager Facebook

La rédaction de S2PMag et Sony vous offre une opportunité exclusive : tenter de remporter le dernier fleuron technologique de Sony, le Xperia 1 VII, d’une valeur de CHF 1399.–.

Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch en mentionnant vos coordonnées complètes. Aucune obligation d’achat n’est requise, mais le concours est réservé aux résidents helvétiques.

Le tirage au sort aura lieu le 16 septembre 2025. Le nom de l’heureux gagnant ou de l’heureuse gagnante sera communiqué ultérieurement par nos soins.

Alliant design raffiné, performances de pointe et un appareil photo d’exception, le Xperia 1 VII incarne le meilleur du savoir-faire Sony. À vous désormais de tenter votre chance pour accueillir chez vous ce concentré d’innovation.

En attendant, vous pouvez consulter notre test complet réalisé en août dernier.