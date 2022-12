World War 3 : fin de l’open bêta et première mise à jour saisonnière « Operation Redline »

Partager Facebook

World War 3 est un FPS en ligne tactique développé par le studio polonais The Farm 51, également connu pour ses précédents jeux Chernobylite et Get Even. Les joueurs prennent part à de passionnantes escarmouches en équipe à bord de tanks et autres véhicules, en manipulant des drones afin d’étudier le terrain et en lançant des frappes tactiques pour causer un maximum de dommages. Jusqu’à 40 joueurs peuvent s’affronter par le biais de deux modes principaux, « Tactical Ops » et « Deathmatch », lors de batailles prenant place sur différentes cartes réalistes au cœur de Varsovie, Berlin, Moscou, Polyarny, et Smolensk, auxquelles s’ajouteront bientôt la zone coréenne démilitarisée et le désert de Gobi.

« Operation Redline » sera la première Opération Mondiale. Ces mises à jour saisonnières majeures prennent pour thème de nouvelles Zones de Conflit, nations ou localisations qui enrichissent le monde du jeu tout en aggravant le conflit qui l’anime. Des contenus additionnels accompagneront chaque Opération Mondiale, tels que de nouvelles cartes et fonctionnalités, des améliorations, de nouveaux modes de jeu, armes, attaques et véhicules. « Operation Redline » est la première Opération Mondiale à arriver au cours de l’AN 1 de World War 3, et trois autres suivront en 2023. Plus de détails concernant la roadmap sont disponibles sur le site officiel.

« Operation Redline » se concentrera sur la Chine et la péninsule de Corée. Deux nouveaux champs de batailles seront disponibles dans ces Zones de Conflit, alors que les tensions s’accélèrent dans World War 3. La carte de Gobi sera consacrée aux matchs à mort par équipe, tandis que la carte de la zone coréenne démilitarisée sera assez vaste pour convenir au mode « Tactical Ops ».

Zone coréenne démilitarisée (mode « Tactical Ops ») : La zone coréenne démilitarisée est la frontière qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord. Flanquée par l'océan et s'étirant sur 250 km, elle est hautement protégée des deux côtés par des soldats, des barbelés, des mines, de lourds armements et autres moyens de dissuasion. Les joueurs pourront utiliser son terrain inégal à leur avantage tout en bataillant pour accomplir des objectifs dans ce no man's land.

En complément de ces cartes, les joueurs auront la possibilité de débloquer de nouveaux plans afin d’obtenir davantage d’armes et véhicules :

Plans d’Opérateur : les joueurs pourront personnaliser leur Opérateur avec des équipements basés sur le 707 ème Bataillon de Mission Spéciale de la République de Corée et sur l’Armée de terre chinoise.

les joueurs pourront personnaliser leur Opérateur avec des équipements basés sur le 707 Bataillon de Mission Spéciale de la République de Corée et sur l’Armée de terre chinoise. Armes : les joueurs pourront armer leur Opérateur avec le K2C1 de Corée du Sud (Fusil d’Assaut) et le QBZ-95 chinois (Fusil d’Assaut).

les joueurs pourront armer leur Opérateur avec le K2C1 de Corée du Sud (Fusil d’Assaut) et le QBZ-95 chinois (Fusil d’Assaut). Véhicules et Attaques : les joueurs seront invités à sortir l’artillerie lourde avec le ZTZ-99 de Chine (Char de Combat Léger Principal), contrattaquer avec le K21 de Corée du Sud (Véhicule de Combat d’Infanterie Léger) et à surveiller les cieux avec le IMUGI (Véhicule Aérien Sans Pilote).

Note : tous les Plans de base pour les nouveaux équipements, armes, véhicules et attaques d’« Opération Redline » peuvent être débloqués à travers la progression gratuite et ne nécessitent pas l’achat d’un Battle Pass.

En marge du nouveau contenu, l’équipe de développement de Farm 51 a travaillé sur différentes améliorations et nouvelles fonctionnalités pour World War 3. Avec le lancement de la nouvelle saison le 8 décembre, plusieurs modifications apporteront un meilleur confort de jeu dont des collisions d’armes et de mouvements plus réalistes, une meilleure protection de base, des modifications des barres de vie, la possibilité de recharger son arme en étant penché et des modifications concernant l’apparition des véhicules.World War 3 est actuellement disponible en Open Beta sur Steam, et la mise à jour « Operation Redline » sortira le 8 décembre. Le jeu de base est gratuit, et le lancement d’« Operation Redline » permettra également aux joueurs d’acquérir un Battle Pass contenant des récompenses exclusives. En complétant des défis, les joueurs pourront débloquer plus de 50 niveaux de récompenses gratuites et premium, dont de nouvelles options de personnalisation pour les Opérateurs, des armes, des attaques et plus encore. Le Battle Pass sera disponible à la sortie d’« Operation Redline » le 8 décembre.