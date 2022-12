SEGA révèle l’avenir de Sonic Frontiers

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après les très bons retours des joueurs, n’en déplaise à la presse spécialisée qui à perdu de vue ses priorités ces dernières années, SEGA dévoile sa RoadMap et toutes les mises à jour gratuites pour Sonic Frontiers dès 2023.

La roadmap 2023 prévoit une série de mises à jour pour l’aventure en zone ouverte. Ces trois mises à jour, qui seront gratuites pour quiconque possède déjà Sonic Frontiers, contiendront de nouveaux modes, fonctionnalités, apparences de personnage et plus encore.

Les détails concernant les dates de sortie et contenus spécifiques pour chaque mise à jour seront communiqués ultérieurement.

Avant ces mises à jour, les joueurs de Sonic Frontiers pourront déjà télécharger la Tenue Festive, gratuitement à partir du 21 décembre 2022. Avec cette nouvelle tenue, Sonic apportera l’esprit des fêtes à Starfall Islands.

Sonic Frontiers est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur Steam.