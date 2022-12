Enchanted Tools dévoile de nouveaux robots humanoïdes

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La startup française Enchanted Tools a dévoilé son prototype de robot-personnage développé en moins d’un an, le Miroki.

L’objectif d’Enchanted Tools est de créer des robots-personnages différents de ceux qui existent actuellement, performants pour les utilisateurs et offrant une expérience inédite pour ceux qui les rencontrent. La firme prévoit que les robots soient utilisés pour la logistique, l’hôpital, dans les maisons de retraite, les aéroports, les salons professionnels, les hôtels ou les restaurants. Il serviront à décharger les personnels des tâches logistiques fatigantes afin de leur permettre de se concentrer sur les relations humaines. Le monde médical et du soin est la première destination des personnages synthétiques d’Enchanted Tools, mais leurs capacités de déplacement et de manipulation ont vocation à être mobilisées dans tous les environnements impliquant la rencontre du public avec les robots.

Mesurant 1m23 pour 28kg, Miroki dispose de 28 degrés de liberté dont 22 avec contrôle d’impédance, et mobilise 4 caméras, 4 micros, des capteurs à ultrasons, 2 CPU et 2 GPU permettant la localisation d’objets, la navigation autonome et la programmation d’interactions naturelles.

Miroki relève ainsi les trois défis majeurs de la robotique :

la navigation automatisée dans des espaces semi-standardisés ;

la saisie d’objets automatisée ;

les interactions sémantiques et émotionnelles avec des utilisateurs non préparés.

Le visage de ce robot humanoïde est animé en temps réel et les expressions faciales sont interactives. L’entreprise revendique deux innovations conceptuelles et techniques majeures à travers cette nouveauté :

La simplicité radicale d’une poignée universelle (fixable sur de nombreux objets) qui atteint 97% de succès à la saisie, quand le standard du marché se situe autour de 60%. C’est fondamental, car un outil qui échoue à sa tâche près d’une fois sur deux ne peut pas apporter satisfaction. Le parti pris d’Enchanted Tools est d’adapter l’environnement au robot, et ainsi d’assurer sa pleine efficacité.

L’agilité phénoménale offerte par un globe roulant qui permet au robot d’être plus compact, plus libre, plus rapide, et aussi d’être repoussé s’il gêne le passage, une fonctionnalité essentielle à la mobilité dans les environnements sociaux et de travail.

Le constructeur n’a pas spécifié de date de sortie et encore moins de prix pour ce robot-personnage humanoïde, souhaitant actuellement se concentrer sur une levée de fonds afin que ce projet aboutisse.