Worms Armageddon – Anniversary Collector’s Edition est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5

Cette année, Worms Armageddon célèbre son 25ᵉ anniversaire. Cette édition spéciale ne se contente pas de rendre ce jeu culte accessible à une nouvelle génération de joueurs, elle ravive aussi les souvenirs joyeux de tous ceux qui y ont joué à sa sortie. L’Anniversary Collector’s Edition a été créée spécialement pour les fans de la première heure, et propose le contenu suivant :

Worms Armageddon – Anniversary Edition en version complète (Nintendo Switch et PlayStation 5)

en version complète (Nintendo Switch et PlayStation 5) Une pièce anniversaire double face

Une planche de sticker Worms

Un livret sur les armes et les outils

Un poster double face

Un set de 3 pin’s exclusifs

Worms Armageddon – Anniversary Edition a fait l’objet de beaucoup d’attention afin d’intégrer de nombreuses améliorations et une interface utilisateur entièrement repensée à chaque plateforme.

À propos des nouvelles fonctionnalités

Prise en charge optimisée des manettes pour toutes les consoles

Succès et trophées

Nouvelles options d’affichage telles que des formats d’image modernes, des filtres d’écran personnalisés, des options de HD et de graphismes améliorés

La version Game Boy Colour de Worms Armageddon entièrement jouable

entièrement jouable Un musée interactif retraçant l’histoire de toute la série, des interviews inédites des développeurs du jeu original et des jeux actuels

Nouveau système de sauvegarde