WRC dévoile la mise à jour de la Saison 4, disponible le 9 avril

EA SPORTS WRC, le jeu officiel du Championnat du monde des rallyes de la FIA, est ravi d’annoncer le lancement de la Saison 4, disponible dès le 9 avril. Cette mise à jour ajoute 67 nouveaux Moments et 20 Niveaux du Passe Rallye, avec jusqu’à 30 éléments de personnalisation pour les joueurs. Les derniers Moments mêlent des défis quotidiens inspirés de la saison 2024 à des moments forts de l’histoire du WRC, riche de 50 ans d’existence. Les joueurs auront l’occasion de suivre les trajectoires idéales de Yohan Rossel et Kalle Rovanperä, de tester leurs compétences au volant de la classique Porsche 911 SC RS et de l’emblématique BMW M3 Evo Rally, et d’être transportés sur le redoutable Safari Rally Kenya à l’asphalte impitoyable de Nagoya, au Japon, parmi d’autres scénarios passionnants.

De plus, la fonctionnalité VR devrait arriver à la fin du mois sous la forme d’une mise à jour gratuite pour tous les joueurs PC d’EA SPORTS WRC. Développée à l’aide de la technologie OpenXR, la VR promet d’élever l’expérience des joueurs de WRC à un niveau d’immersion sans précédent, les rapprochant plus que jamais des sensations de la conduite d’une voiture de rallye. La date exacte de lancement sera confirmée prochainement, mais les joueurs peuvent déjà avoir un aperçu du gameplay VR qui est toujours en cours de développement dans la bande-annonce de la Saison 4.