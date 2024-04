« Et plus si affinités » au cinéma !

Usé par vingt-cinq ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’idée de Sophie d’inviter à dîner leurs voisins, Adèle et Alban, n’enchante pas Xavier. Il reproche à ce couple, visiblement très amoureux, son manque de discrétion, surtout la nuit ! Au contact de ces voisins aux mœurs débridées, Xavier et Sophie vont devoir se confronter à leur réalité, avant d’être poussés dans leur retranchement par une proposition quelque peu… indécente.

Cette comédie en huis clos a remporté quatre prix bien mérités au Festival de l’Alpe d’Huez (prix spécial du jury, du public, d’interprétations féminine et masculine). Porté par un quatuor de comédiens épatants, ce dîner entre deux couples regorge de dialogues hilarants et de répliques ciselées. Au fur et à mesure que le repas avance, des révélations se font jour. Le film explore avec finesse la mécanique du couple et du désir. Un vaudeville amusant !

Et plus si affinités

Un film de Olivier Ducray, Wilfried Méance

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Pablo Pauly, Julia Faure

Distributeur : Agora Films

Durée : 1h17

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 3 avril 2024