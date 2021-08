Sony rappelle McDonald’s à l’ordre !

Partager Facebook

On le sait, Sony Playstation met tout en œuvre pour protéger sa propriété intellectuelle, notamment pour sa PlayStation 5.

C’est le géant américain de la restauration rapide, McDonald’s qui vient de s’en rendre compte et à juste titre. Pour célébrer dignement son 50e anniversaire (en 1970, le restaurant changeait de propriétaire, mais fut créé officiellement en 1955 NDLR), McDonald’s propose de nombreuses promotions à ses clients dont une manette DualSense à ses couleurs (voir image). Il semblerait donc que cette action a été réalisée sans concerter le géant nippon puisque ce dernier a prié McDonald’s de retirer immédiatement la DualSense de son initiative marketing.



« PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette à des fins marketing en lien avec l’événement proposé et nous sommes désolés des inconvénients causés. La diffusion McDonald’s a été repoussée et les manettes PlayStation ne seront pas incluses dans le tirage », communiqué de Sony.



Quoi qu’il en soit, ceux qui auront pu mettre la main sur cette DualSense, possèdent déjà un collector !