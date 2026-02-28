Xbox : le streaming en 1440p arrive sur consoles avec le Game Pass Ultimate

Microsoft déploie le streaming en 1440p sur Xbox Series X, Series S et Xbox One pour les abonnés Game Pass Ultimate, améliorant nettement la qualité d’image en cloud gaming.

Nouvelle étape dans l’évolution du jeu à distance : Microsoft annonce l’arrivée du streaming en 1440p sur ses consoles Xbox. Cette mise à jour technique, réservée aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate, répond aux exigences croissantes des joueurs en matière de résolution et de qualité d’image. L’objectif est clair : offrir une expérience cloud gaming plus nette, plus fluide et plus immersive.

Le streaming Xbox passe à la résolution 1440p

Jusqu’à présent, la diffusion de jeux en 1440p n’était accessible que via certains téléviseurs connectés ou applications spécifiques. Désormais, cette définition supérieure — souvent considérée comme l’équilibre idéal entre Full HD et 4K — s’invite directement sur les consoles de salon.

Les possesseurs de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X et Xbox One pourront profiter d’un streaming en 1440p, sous réserve que leur écran et les titres concernés soient compatibles. Cette évolution technique vise à rapprocher l’expérience du jeu en cloud de celle obtenue en local, en réduisant l’écart qualitatif longtemps pointé du doigt par les utilisateurs.

En filigrane, Microsoft confirme sa volonté de consolider son positionnement dans le cloud gaming, secteur stratégique où la bataille de la latence, de la stabilité et de la résolution constitue un enjeu majeur.

Game Pass Ultimate : une offre enrichie et plus flexible

Au-delà de la montée en résolution, une autre nouveauté attire l’attention : la possibilité de diffuser en streaming des jeux détenus en dehors du catalogue principal. Cette ouverture élargit considérablement le périmètre d’utilisation pour les abonnés attachés à leur propre ludothèque numérique.

Le Xbox Game Pass Ultimate, déjà pilier de la stratégie gaming de Microsoft, gagne ainsi en attractivité. En combinant streaming haute définition et compatibilité étendue, l’abonnement se positionne comme un véritable hub central du jeu vidéo dématérialisé.

PC et appareils portables : un écosystème Xbox en pleine optimisation

L’amélioration de l’expérience ne se limite pas aux consoles. Sur PC, l’application Xbox bénéficie d’une série d’optimisations destinées à renforcer l’immersion. Microsoft introduit notamment des « navigation sounds » : des effets sonores accompagnant les manipulations à la manette, censés fluidifier et rendre plus intuitive la navigation dans les menus.

Du côté des appareils portables, tels que le ROG Ally conçu par ASUS, la gestion des supports de stockage amovibles est simplifiée. Des mises à jour de pilotes améliorent par ailleurs la compatibilité avec certains titres, renforçant l’intégration de l’écosystème Xbox au-delà des consoles traditionnelles.

Les joueurs bénéficieront ainsi :

d’un streaming en 1440p sur console, sous conditions techniques ;

d’une prise en charge élargie de leurs jeux hors catalogue ;

d’améliorations notables sur PC et appareils portables compatibles.

Un tournant stratégique pour Xbox ?

Ces annonces interviennent dans un contexte interne particulièrement sensible. La division gaming de Microsoft entre dans une phase charnière avec le départ de Phil Spencer, figure emblématique de la marque Xbox. Sa succession sera assurée par Asha Sharma, jusqu’ici présidente du pôle CoreAI.

Ce changement de gouvernance soulève des interrogations quant à l’orientation future de la stratégie Xbox. L’accent mis sur le cloud gaming, l’abonnement et l’intégration de technologies issues de l’intelligence artificielle pourrait se renforcer dans les mois à venir.

Xbox et cloud gaming : cap sur la haute définition

Avec le streaming en 1440p, Microsoft franchit une nouvelle étape vers une expérience de jeu dématérialisée plus qualitative. En améliorant la résolution, en élargissant la compatibilité des jeux et en optimisant l’écosystème PC et portable, le groupe américain consolide sa vision d’un environnement Xbox interconnecté, centré sur le service et la flexibilité.

Entre montée en gamme technologique et recomposition managériale, une nouvelle ère semble s’ouvrir pour Xbox. Reste à savoir si cette stratégie orientée cloud et abonnement saura convaincre durablement une communauté de joueurs toujours plus exigeante en matière de performance, de stabilité et de qualité visuelle.