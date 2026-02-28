Nvidia : les revenus IA explosent, les ventes de cartes graphiques RTX reculent

Partager Facebook

Avec 68,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires, Nvidia profite pleinement du boom de l’intelligence artificielle et des data centers, tandis que les ventes trimestrielles de cartes graphiques GeForce RTX marquent le pas.

Portée par la déferlante mondiale de l’intelligence artificielle, Nvidia confirme son statut de colonne vertébrale de l’industrie technologique. Le concepteur américain de semi-conducteurs affiche des performances financières hors normes, dopées par la demande exponentielle en infrastructures dédiées à l’IA. En parallèle, son activité historique liée aux cartes graphiques pour joueurs marque le pas à court terme, révélant un rééquilibrage stratégique en faveur des data centers.

Des revenus records tirés par l’IA et les data centers

Au terme du dernier exercice, Nvidia enregistre un chiffre d’affaires historique de 68,1 milliards de dollars. Une progression vertigineuse de 73 % sur un an, assortie d’une hausse séquentielle de 20 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance spectaculaire repose quasi exclusivement sur le segment des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, qui génère à lui seul 62,3 milliards de dollars, soit près de 91 % de l’activité totale du groupe.

Cette domination illustre l’ampleur de la transformation en cours : les processeurs graphiques conçus pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA sont devenus le cœur battant de l’économie numérique. Les géants du cloud, les laboratoires de recherche et les entreprises technologiques investissent massivement dans ces infrastructures à haute performance, faisant de Nvidia un acteur incontournable de la révolution IA.

Gaming : une performance annuelle solide, mais un trimestre en recul

Si l’on se tourne vers la division gaming — longtemps vitrine technologique du groupe — le tableau apparaît plus contrasté. Sur l’ensemble de l’année, l’activité jeux vidéo affiche une progression robuste : plus de 16 milliards de dollars de revenus, en hausse de 41 % sur douze mois. Les cartes graphiques de la gamme GeForce RTX continuent de séduire les passionnés de PC et les créateurs de contenu.

Cependant, à l’échelle trimestrielle, la dynamique s’essouffle. Les ventes s’établissent à 3,7 milliards de dollars, en recul de 13 % par rapport aux trois mois précédents. Certes, ce montant demeure supérieur à celui de l’an passé (+47 %), mais il reste en deçà des anticipations des analystes, qui tablaient sur environ 4 milliards de dollars.

Cette contre-performance ponctuelle tranche avec l’euphorie entourant le segment IA et souligne le basculement progressif du centre de gravité économique de Nvidia.

Tensions sur la RAM et arbitrages stratégiques

Officiellement, la direction évoque un phénomène classique de « normalisation des stocks post-fêtes » pour expliquer ce ralentissement. Mais en filigrane, d’autres facteurs pèsent sur la division grand public. Les difficultés d’approvisionnement en mémoire vive (RAM), composant essentiel des cartes graphiques, complexifient la production et limitent les volumes disponibles.

Face à ces contraintes industrielles, Nvidia semble privilégier l’allocation de ressources vers les puces destinées aux data centers, bien plus lucratives et stratégiques dans le contexte actuel d’explosion de l’IA générative. Cette orientation reflète une hiérarchisation claire des priorités : capitaliser sur la demande massive en infrastructures d’intelligence artificielle plutôt que soutenir à tout prix le marché des GPU pour joueurs.

Conséquences pour les consommateurs

Pour les utilisateurs finaux, notamment les joueurs PC, cette situation se traduit par plusieurs réalités tangibles :

Disponibilité limitée des nouvelles cartes graphiques.

Risque de pénuries prolongées dans les prochains trimestres.

Prix publics élevés, peu enclins à refluer à court terme.

L’équation est d’autant plus délicate que la demande reste soutenue, tant du côté des gamers que des créateurs de contenu exploitant les capacités avancées du ray tracing et de l’IA embarquée.

Patience recommandée pour les joueurs PC

Les espoirs d’un retour rapide à la normale devront donc être tempérés. Selon la direction financière du groupe, les tensions sur la chaîne d’approvisionnement pourraient perdurer dans les mois à venir. Pour les consommateurs envisageant l’achat d’une nouvelle carte graphique Nvidia, la prudence et la patience apparaissent comme les stratégies les plus raisonnables.

Cela ne signifie pas pour autant que le segment gaming perd de son importance stratégique. Les cartes RTX demeurent un pilier de l’écosystème Nvidia et conservent un poids économique significatif. Des opportunités ponctuelles peuvent émerger chez certains distributeurs, mais la détente généralisée du marché semble encore lointaine.