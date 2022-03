Young Souls sortira le 10 mars sur PC, Switch, PS4 et Xbox One

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le duo d’adolescents en marge dont on suit les aventures prendra les armes contre une palanquée de créatures surréalistes à partir du 10 mars 2022 sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 après ses débuts sur Google Stadia l’année dernière. Young Souls sera également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité.

Cette date de sortie s’accompagne d’un nouvel aperçu vidéo qui suit Jenn et Tristan dans leur plongée vertigineuse vers un au-delà toujours plus dangereux et intense. Le duo doit jongler en permanence entre les donjons épiques qui convoquent tous leurs talents de guerriers et les moments plus calmes en ville, où les voilà renvoyés à leur condition modeste d’adolescents sans histoire.

1P2P Studio en profite également pour détailler les mécaniques de combats de Young Souls : le style de chaque héros s’affine et s’améliore au gré des équipements au look unique dénichés au fil de l’aventure.