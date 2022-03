Persona 4 Arena Ultimax™, le choix du netcode Rollback et nouveau trailer

Le Netcode Rollback sera implémenté dans les versions PC et PlayStation®4 de Persona 4 Arena Ultimax™ cet été, pour des affrontements en ligne toujours plus dynamiques et justes !

Le Netcode Rollback, c’est quoi ?

Le netcode Rollback est une fonctionnalité qui aide à rendre les matchs en ligne les plus fluides possible, sans considération pour la qualité de la connexion de l’autre joueur.

Affrontez de vieux alliés comme vos ennemis de toujours dans le tournoi P-1 CLIMAX et jetez toutes vos forces dans la bataille afin de poursuivre l’histoire de Persona 4 Golden™. Persona 4 Arena Ultimax™ sortira sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Steam® le 17 mars prochain. Les précommandes sont ouvertes sur Steam !

Découvrez la bande-annonce New Challengers

À Propos de Persona™ 4 Arena Ultimax

Les enjeux sont Ultimes, la tension est Maximale et le combat est ULTIMAX ! Découvrez le dernier arrivé de la série à succès Persona™ 4 avec une subtilité de taille : les héros affrontent les Shadows dans le grand tournoi P-1 CLIMAX !

Informations principales :

La version Ultimax inclut tous les contenus sortis à ce jour pour Persona™ 4 Arena, y compris son mode histoire.

Un casting XXL avec les combattants préférés des fans de Persona™ 3 et leurs versions “Shadow” offrant de nombreux styles de jeux différents.

Dual audio : choisissez entre les voix japonaises et américaines.

Retrouvez la Midnight Channel Collection sur Steam : elle regroupe Persona™ 4 Arena Ultimax et Persona 4 Golden™. Ce bundle sera disponible temporairement avec 30% de réduction, tandis que les joueurs et joueuses qui possèdent déjà Persona 4 Golden™ sur Steam débloqueront la même réduction pour Persona™ 4 Arena Ultimax afin de compléter leur Midnight Channel Collection !

Une Midnight Channel Collection – Deluxe Edition est également disponible : elle inclut Persona™ 4 Arena Ultimax et Persona 4 Golden™ – Digital Deluxe Edition avec les mêmes réductions.