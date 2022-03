Endzone – A World Apart: Survivor Edition arrive sur consoles en mai 2022 !

Partager Facebook

Endzone – A World Apart, le très apprécié city builder, arrive sur consoles nouvelle génération le 19 mai 2022, sous le nom Endzone – A World Apart: Survivor Edition. Arrivant sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Endzone – A World Apart: Survivor Edition comprend le jeu de base ainsi que le premier DLC “Prosperity.”

« Bien que nous souhaitions porter Endzone depuis longtemps sur consoles, la refonte de l’interface utilisateur nécessaire pour adapter un jeu de stratégie aussi vaste que celui-ci représente un véritable challenge » explique Stephan Wirth, co-fondateur et Experience Lead chez Gentlymad Studios. « Nous sommes tellement impatients de partager ce jeu créé avec amour avec un tout nouveau public dès le mois de mai. Nous espérons sincèrement que les joueurs apprécieront cette expérience spécialement adaptée pour consoles ».

Les versions consoles, Survivor Edition, introduiront les joueurs au monde de Endzone, dans lequel ils seront responsables des derniers humains ayant émergés de la surface de la terre après 150 ans sous terre, terrés dans des bunkers. Endzone – A World Apart: Survivor Edition sortira en dématérialisé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 19 mai 2022.

A propos de Endzone – A World Apart: Survivor Edition :

Endzone – A World Apart: Survivor Edition confie une lourde responsabilité aux joueurs : celle de construire une civilisation et de maintenir le bien-être de la dernière colonie de la planète Terre. Les joueurs utiliseront les outils mis à leur disposition pour construire des habitations, développer un système électrique fonctionnel, et maintenir la stabilité des ressources vitales telles que l’eau et la nourriture, quelques-unes des ressources précieuses requises pour établir une société prospère. Au contraire de jeux dans le même genre, ici, les joueurs ne se retrouveront pas face à des créatures qui auraient mutées ou encore d’horribles goules. En revanche, les forces de la natures se déchaineront et les joueurs devront faire face à de violents orages, à des tempêtes de sable ou encore à de terribles sècheresses.

À propos de Endzone :

Une communauté animée : Les environnements sont rarement calmes et ennuyeux. Remplissez plus de 90 missions annexes, riches et variées et spécialement pensées pour répondre aux besoins de votre communauté.

Construire. Étendre. Survivre : Avec plus de 90 bâtiments différents à construire et entretenir, dont des centrales électriques, des abris, des usines de traitement de l’eau, et malheureusement des cimetières, les colons architectes auront à disposition une large sélection de structures à partir desquelles créer une communauté fleurissante.

Où peut-on commander : Pour obtenir des matières premières et apprendre de nouvelles informations, les groupes d’éclaireurs doivent partir en expéditions. Cela implique donc de quitter la sécurité de la colonie et de s’aventurer dans de dangereuses terres en friches pour collecter de précieuses ressources.