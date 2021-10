Yu-Gi-Oh! Championship Series : les événements physiques reviennent en janvier 2022

Partager Facebook

Konami Digital Entertainment, a le plaisir d’annoncer le retour des événements physiques pour la compétition Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS), avec un tournoi qui se tiendra à Utrecht l’année prochaine.

Utrecht YCS se déroulera du 21 au 23 janvier et sera le premier événement de ce type en presque deux ans, puisque le précédent tournoi YCS a eu lieu en février 2020.

Plus d’un millier de joueurs du JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! s’affronteront durant trois jours pour tenter de remporter divers prix et de se qualifier pour le European World Championship Qualifier, dont les vainqueurs participeront au prestigieux championnat du monde.

Les prix comprendront les derniers systèmes de jeu et des cartes spéciales. Le vainqueur repartira avec un Ultra Rare Duel Link Dragon, the Duel Dragon et le trophée YCS. Les participants recevront également un tapis de jeu et une carte promo, dans la limite des stocks disponibles.

En dehors du tournoi principal, les participants pourront profiter de diverses activités tout au long du week-end, avec un planning rempli d’événements publics. Ils pourront également tenter de remporter des tickets et des goodies Yu-Gi-Oh!, tels que les très appréciées CARTES GÉANTES.

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel. Les détails concernant l’inscription et les protocoles COVID-19 seront partagés à une date ultérieure.

Les informations concernant les futurs événements YCS seront partagées prochainement sur le site officiel.

À ce jour, le JCJ Yu-Gi-Oh! est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.