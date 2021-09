DBZ Kakarot + A new power awakens set disponible sur Switch

Revivez la fabuleuse aventure de Son Goku depuis l’invasion de Raditz et des guerriers de l’espace jusqu’au dernier combat contre le maléfique Majin Buu ! Vous pourrez également affronter Beerus et Golden Frieza dans Dragon Ball Z Kakarot + A NEW POWER AWAKENS SET. Le jeu est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch™.

Dragon Ball Z Kakarot + A NEW POWER AWAKENS SET sur Nintendo Switch™ comprend le jeu complet ainsi que les deux premiers DLC « Un nouveau pouvoir s’éveille » partie 1 et 2.

Ne manquez pas les éditions Deluxe et Ultimate. Ces dernières offrent encore plus de contenu en complément du jeu principal, comme par exemple un nouvel arc scénaristique « – Trunks – Le guerrier de l’espoir », la bande son original du jeu ainsi que des objets exclusifs pour devenir encore plus fort !

Le jeu de carte en ligne « DRAGON BALL CARD WARRIORS » sera disponible dès cet automne sur Nintendo Switch.