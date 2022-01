Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS souffle sa cinquième bougie en compagnie de Monster Reborn

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Konami célèbre le cinquième anniversaire de son jeu mobile et PC à succès Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Dès maintenant, KONAMI offre à chaque duelliste qui se connecte au jeu une carte et une compétence Monster Reborn, pour célébrer les milliards de duels joués tout au long de ces cinq dernières années !

En se connectant entre aujourd’hui et le 28 février 2023, les duellistes recevront la carte Monster Reborn en rareté « Legend Foil ». Celle-ci leur permet d’Invoquer Spécialement des monstres depuis leur Cimetière et de potentiellement renverser la tendance du duel. La compétence complémentaire Destiny Draw: Monster Reborn offre la possibilité de tirer Monster Reborn au prochain tour si la carte ne se trouve pas déjà dans la main du joueur. Ensemble, la carte et la compétence forment une puissante combinaison pour chaque duelliste.

En complément, tous les duellistes recevront un tapis de jeu et des protections commémoratifs « Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS Fifth Anniversary » à l’effigie de Yuya Sakaki et de Yami Yugi.

Les joueurs obtiendront également de nombreux bonus de connexion durant la campagne de célébration du cinquième anniversaire de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS : 1000 gemmes, un ticket de compétence et plusieurs tickets de cartes (dont des tickets de rêve UR/SR brillants).

Pour couronner le tout, le nouveau Deck de Structure EX sur le thème du Magicien Sombre est désormais disponible et comprend notamment Paladin des Ténèbres, Force dans l’Union, Rivaux Destinés et d’autres cartes puissantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Basé sur le jeu de cartes à collectionner officiel Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS transpose le célèbre jeu sur mobile et PC. Les duellistes peuvent affronter Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo et d’autres personnages iconiques de la franchise Yu-Gi-Oh! à l’aide de leurs cartes dans d’intenses batailles.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS a dépassé les 140 millions de téléchargements dans le monde. Les joueurs ont collecté plus de 65 milliards de cartes et se sont affrontés dans 6 milliards de duels.

La série Yu-Gi-Oh! est basée sur le manga Yu-Gi-Oh! (créé par Kazuki Takahashi), paru depuis 1996 dans le magazine hebdomadaire Shonen Jump de SHUEISHA Inc. La septième itération de la série animée est actuellement diffusée sur les chaînes affiliées TV Tokyo. KONAMI a lancé le premier jeu vidéo Yu-Gi-Oh! en 1998, et le jeu de cartes à jouer est toujours apprécié par d’innombrables duellistes à travers le monde. KONAMI continue de développer et distribuer une large gamme de contenu Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™ et sur PC via Steam.