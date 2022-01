Partager Facebook

Au Kurdistan irakien, Shilan décide d’aider sa petit sœur Rojin à passer les examens d’entrée à l’université pour lui éviter un mariage forcé. En échange d’une importante somme d’argent, Rojin recevra les bonnes réponses pendant ses examens… Un réquisitoire implacable contre les violences faites aux femmes et l’impunité des hommes, en forme de polar à suspense.

Relevant à la fois du thriller et du drame social, « The Exam » évoque la corruption qui gangrène les institutions, jusque dans le système scolaire et le patriarcat religieux qui pèse de tout son poids sur la condition des femmes. L’intrigue, portée par deux jeunes actrices non-professionnelles impressionnantes de justesse, se concentre sur le destin de deux sœurs. A travers elles, on voit les pressions énormes auxquelles sont soumises les femmes au Kurdistan. Mariage forcé et maternité constituent des sacrifices constants de leur part. Le film plaide pour l’accès à l’éducation et à la liberté des femmes et se révèle également un puissant réquisitoire contre la violence des hommes. Tension et suspense sont au rendez-vous et tiennent en haleine le spectateur de bout en bout. Une belle découverte ! A découvrir dès le 13 janvier 2022 sur filmingo.









The Exam

Un film de Shawkat Amin Korki

Avec Avan Jamal, Vania Salar, Hussein Hassan, Shwan Attoof,Hushyar Nerwayi

Durée: 89 minutes

Distributeur : Trigon Films

Date de sortie exclusive sur filmingo.ch: mercredi 13 janvier 2022