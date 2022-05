Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER : le set de boosters Force Dimensionnelle brise les barrières de la réalité

Partager Facebook

Force Dimensionnelle est le tout nouveau set de boosters du JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Constitué de 100 cartes, il comprend plusieurs nouveaux thèmes ainsi que de nouvelles cartes pour des stratégies plus anciennes. Les fans de Yu-Gi-Oh! ARC-V peuvent se jeter dans l’action avec de toutes nouvelles cartes « Potartistes » et un nouveau monstre « Yeux Impairs », qui s’avère être le tout premier Monstre Pendule Rituel ! Un nouveau Monstre Synchro Zombie « Yeux Rouges » permet également de réanimer des stratégies du passé. Il est capable d’Invoquer Spécialement d’autres monstres Zombies, et même de s’Invoquer lui-même depuis le Cimetière !

Force Dimensionnelle est rempli de cartes dynamiques prêtes à repousser les limites de la construction de Deck. Le set contient notamment :

Un tout nouveau Monstre Lien capable d’élever les stratégies Pendules au-delà du possible !

De puissants Monstres Synchro, dont un Monstre Synchro Psychique de Niveau 11 qui devient insensible aux effets activés de l’adversaire et peut lancer une attaque dévastatrice lorsque son joueur perd trop de Points de Vie.

Des Invocations Fusions grâce à de nouvelles cartes « Prédaplantes » et « Venin Affamé » prêtes à dévorer les monstres de l’adversaire.

Davantage de cartes pour des thèmes introduits dans Le Retour du Duelliste, La Tempête de Ragnarok, Les Grands Créateurs et plus encore.

De nouvelles cartes pour le thème introduit en avant-première mondiale dans La Bataille du Chaos.

Et bien plus encore !

Le set de boosters Force Dimensionnelle contient 100 nouvelles cartes : 50 Cartes Communes, 26 Cartes Super Rares, 14 Cartes Ultra Rares et 10 Cartes Secret Rares.