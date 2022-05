Endzone – A World Apart désormais disponible sur PS5 et Xbox Series

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette version permet aux joueurs de (re)vivre l’expérience complète du titre et de son DLC « Prosperity » sur consoles. De plus, avec la collaboration entre l’éditeur et le distributeur Koch Media, une version physique sur PlayStation 5 est disponible.

Dans un monde rongé par les radiations survenues à la suite d’une catastrophe nucléaire mondiale, Endzone – A World Apart confie une lourde responsabilité aux joueurs : celle de construire une civilisation et de maintenir le bien-être de la dernière colonie de la planète Terre. Tout comme ses homologues du genre tels que Surviving Mars, Frostpunk, ou encore Surviving the Aftermath, ils doivent utiliser les outils mis à leur disposition afin de construire des habitations, développer un système électrique fonctionnel et maintenir la stabilité des ressources vitales telles que l’eau et la nourriture. La particularité du jeu est que les joueurs ne se retrouvent pas face à des créatures qui auraient muté ou encore d’horribles goules. En revanche, les forces de la nature se déchaînent et il leur faut faire face à de violents orages, à des tempêtes de sable ou à de terribles sècheresses.

Avec plus de 5 000 avis positifs sur Steam, Endzone – A World Apart est un ajout aux simulations de survie salué par les joueurs, offrant le meilleur d’une expérience de survie post-apocalyptique et du city-building. Ainsi, le jeu offre un gameplay stimulant, difficile et gratifiant, qui demande intuition et persévérance.

À propos de Endzone – A World Apart: Survivor Edition :

Une interface utilisateur complètement remaniée : Une expérience complètement repensée pour des contrôles à la manette agréables et intuitifs.

Une communauté animée : Les environnements sont rarement calmes et ennuyeux. Remplissez plus de 90 missions annexes, riches et variées et spécialement pensées pour répondre aux besoins de votre communauté.

Construire. Étendre. Survivre : Avec plus de 90 bâtiments différents à construire et entretenir, dont des centrales électriques, des abris, des usines de traitement de l’eau, et malheureusement des cimetières, les colons architectes auront à disposition une large sélection de structures à partir desquelles créer une communauté fleurissante.

Où peut-on commander : Pour obtenir des matières premières et apprendre de nouvelles informations, les groupes d’éclaireurs doivent partir en expéditions. Cela implique donc de quitter la sécurité de la colonie et de s’aventurer dans de dangereuses terres en friches pour collecter de précieuses ressources.