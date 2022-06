Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : nouveau Portail « Nephtys » et nouveau Pack disponibles

Le nouveau Portail du Mode Solo raconte l’histoire du Phoenix Sacré de Nephtys, carte iconique du JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Ce Portail est disponible dès à présent et comprend de nouvelles missions à compléter ainsi que des récompenses spéciales à débloquer.

En complément, les cartes Exosoeur font leur apparition dans le nouveau Pack de Sélection Valiant Wings. Les duellistes peuvent s’en servir pour repousser les monstres et sauver leur âme grâce à de puissantes Invocations Xyz. Le Pack de Sélection Valiant Wings est disponible dès à présent.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner*, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs. Le titre a dépassé les 30 millions de téléchargements dans le monde.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.