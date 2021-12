EA SPORTS et JUL dévoilent une fresque à Marseille

Partager Facebook

EA SPORTS™ et l’artiste JUL dévoilent une fresque géante peinte à la main surplombant la ville de Marseille. Cet affichage extérieur grandeur nature symbolise la continuation de la collaboration entre le jeu vidéo de football EA SPORTS™ FIFA 22 et le rappeur.

Le partenariat entre JUL et FIFA 22 a été dévoilé plus tôt cette saison avec l’annonce de l’intégration dans le jeu du célèbre geste de l’artiste en tant que célébration officielle de but ainsi que son clash d’équipes exclusif dans FIFA Ultimate Team. Aujourd’hui c’est un joli clin d’œil rendu par EA SPORTS à JUL à travers cette fresque surplombant la ville qui l’a rendu célèbre et qui lui a permis de devenir l’un des artistes les plus populaires de sa génération. JUL a tout récemment annoncé l’arrivée de son nouvel album, Indépendance.

En plus de cette fresque dont le visuel a été dessiné par l’artiste Hoveh, EA SPORTS propose aux fans et aux amateurs de football de nouvelles surprises à découvrir bientôt dans le jeu FIFA 22. Divers équipements et accessoires signés de la collection de JUL D’Or et de Platine et Reebok seront accessibles dans les modes VOLTA FOOTBALL et FUT du jeu permettant aux joueurs d’habiller leurs avatars de jeu aux couleurs du rappeur à partir du 24 décembre.

Un Grand merci ❤️ 🤩 obliger jvais allez prendre la photo devant en soum soum https://t.co/6AfQ91mPWt — Jul (@jul) December 6, 2021

FIFA 22 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia, ainsi que PC, PlayStation 4, et Xbox One.