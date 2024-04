Zombie State, un jeu de tir à la première personne de type rogue-like sur mobile

Partager Facebook

Depuis son lancement en version bêta, le jeu a déjà été installé près d’1 million de fois, montrant l’engouement des joueurs.

Le jeu propose une fusion unique de deux genres sur le marché mobile F2P : les rogue-like et les jeux de tir à la première personne. Les joueurs vivront une expérience riche en adrénaline en naviguant à travers des hordes de monstres morts-vivants et en conquérant diverses arènes en cours de route.

« Dans Zombie State, nous présentons un mélange unique de genres dynamiques et bourrés d’action. Il existe très peu de jeux comme celui-ci disponibles sur mobiles, en particulier avec des mouvements libres dans un jeu de tir PvE, ce qui place Zombie State dans une catégorie à part entière, » a déclaré Dmitry Lyust, directeur des opérations du studio Whalekit chez MY.GAMES. « En voyant la communauté du jeu s’agrandir rapidement et les joueurs l’apprécier, nous comprenons la popularité de ce genre et la demande importante qu’il suscite. Nous sommes impatients que les joueurs continuent à découvrir le monde de Zombie State et ses mystères, car nous avons préparé beaucoup de contenu – restez à l’écoute pour les prochaines mises à jour ! »

À sa sortie, Zombie State présente les caractéristiques principales suivantes :

Un mélange distinctif de dynamiques de jeu de tir à la première personne avec des éléments de rogue-like : dans un monde envahi par les zombies, les joueurs rencontreront divers héros, chacun ayant des styles de jeu uniques, ainsi que des mentors qui les aideront à naviguer dans le monde. Au fur et à mesure que le jeu se déroule, les utilisateurs débloqueront les compétences spéciales des personnages et utiliseront différentes combinaisons de compétences pour gagner en puissance à chaque bataille contre les hordes de zombies.

Un arsenal riche en armes et équipements : En entreprenant des missions dans le jeu, les joueurs débloqueront une vaste collection d'armes puissantes et d'équipements spécialisés. Ils pourront également améliorer la force de leur héros avec des équipements exclusifs.

Un monde rempli de monstres : En chemin, les joueurs rencontreront des zombies aux mutations diverses et affrontenteront les boss les plus terrifiants. Observer les habitudes des ennemis, discerner leurs faiblesses et se protéger avec vigilance contre les frappes décisives des morts-vivants constituent des stratégies de survie cruciales .

La diversité de chaque région : Chaque localité présente un défi unique, garantissant une expérience de jeu diversifiée. Les joueurs explorent plusieurs régions et modes de jeu, chacun frappés par les assauts incessants de la menace des morts-vivants.

Percer les secrets de l'apocalypse : Le monde de Zombie State regorge de mystères. En relevant de nouveaux défis, les joueurs découvriront l'histoire se cachant derrière les événements cataclysmiques qui ont façonné le monde.

Zombie State propose également un “Battle Pass” (Passe de combat) avec des quêtes quotidiennes et hebdomadaires et des héros en guise de récompense, ainsi que des mini-événements périodiques permettant aux joueurs d’approfondir l’histoire et d’apprécier le jeu. Grâce à la fusion des genres et à la liberté de mouvement, Zombie State s’adresse à un large éventail de joueurs, y compris les fans de tir, d’action et de zombies, qui apprécient tous son gameplay bourré d’action.