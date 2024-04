La gamme de AI TVs de Samsung arrive en Suisse

Les séries de modèles Neo QLED 8K sont le fleuron de Samsung. Équipés du processeur avancé NQ8 AI Gen3, ils représentent un bond dans la technologie des téléviseurs IA. Le processeur dispose d’une unité de traitement neuronal (NPU) deux fois plus rapide que son prédécesseur et d’un nombre de réseaux neuronaux multiplié par huit, passant de 64 à 512, pour des détails d’une grande netteté, quelle que soit la source d’entrée. La technologie d’image contrôlée par IA optimise l’image sur les appareils Neo QLED 8K. Elle fait ressortir les détails les plus fins avec une clarté et un naturel complets et révèle les nuances les plus subtiles, comme les expressions faciales. Avec 8K AI Upscaling Pro2, vos émissions et films préférés sont convertis de manière à s’adapter exactement à l’écran 8K et à surpasser les téléviseurs 4K traditionnels3 en termes de détails et de clarté d’image. En outre, AI Motion Enhancer Pro4 rend les séquences d’images rapides plus fluides et plus claires – un rêve pour les fans de sport – tandis que Real Depth Enhancer Pro confère à l’image une profondeur plus vraie que nature. Toutes ces fonctions redéfinissent l’expérience d’un grand écran et établissent un nouveau standard d’immersion visuelle. Les appareils Neo QLED 8K offrent également un son précis, soutenu par la technologie AI-Sound. L’Active Voice Amplifier Pro permet d’extraire les dialogues des bruits de fond, de sorte que chaque mot soit clairement audible. Object Tracking Sound Pro5 enrichit l’expérience sonore en synchronisant le son avec ce qui se passe à l’écran, pour une expérience visuelle plus dynamique et plus captivante. Adaptive Sound Pro affine encore l’expérience sonore en adaptant intelligemment le son au contenu et à l’acoustique de la pièce, pour un son riche et fidèle. Les appareils Neo QLED 8K disposent en outre de fonctions AI qui s’adaptent aux besoins des utilisatrices et utilisateurs. Le mode AI Auto Game optimise l’image et le son pour une expérience de jeu encore plus intense. L’AI Customization Mode adapte l’image pour chaque scène en fonction des préférences de l’utilisatrice ou de l’utilisateur, tandis que l’AI Energy Mode permet d’économiser de l’énergie sans compromettre la qualité de l’image. Grâce à ces fonctions, Neo QLED 8K répond à tous les besoins de divertissement en termes de confort, de personnalisation et d’efficacité énergétique. Disponibles en deux modèles, QN900D et QN800D, et respectivement dans les tailles 65, 75 et 85 pouces, les gammes Neo QLED 8K promettent une expérience visuelle incomparable qui établit de nouvelles références dans la catégorie des écrans géants haut de gamme.