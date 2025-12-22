🎧✨ Concours de l’Avent – Gagne un casque audio Sennheiser HDB 630 ! ✨🎧

À l’occasion des fêtes de fin d’année, S2PMag et Sennheiser te proposent un tirage au sort pour tenter de remporter un casque audio Sennheiser HDB 630, un modèle premium pensé pour les amateurs de son exigeants.

🔊 À propos du casque

Le Sennheiser HDB 630 se distingue par une conception élégante et des performances sonores de haut niveau :

Signature sonore précise et équilibrée , fidèle au savoir-faire Sennheiser,

, fidèle au savoir-faire Sennheiser, Basses profondes et contrôlées , idéales pour tous les styles musicaux,

, idéales pour tous les styles musicaux, Conception fermée offrant une bonne isolation pour profiter de la musique sans distractions,

offrant une bonne isolation pour profiter de la musique sans distractions, Confort durable , adapté aux longues sessions d’écoute,

, adapté aux longues sessions d’écoute, Design sobre et moderne, aussi à l’aise à la maison qu’en déplacement.

Un casque polyvalent, parfait pour la musique, les films ou les jeux, qui allie qualité audio et raffinement.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 24 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Casque Sennheiser HDB 630 »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et joyeuses fêtes !

L’équipe S2PMag 🎄