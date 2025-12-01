🎮✨ Concours de l’Avent – Gagne le jeu PS5 Death Stranding: On the Beach ! ✨🎮

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour célébrer la période de l’Avent, S2PMag et PlayStation te proposent de tenter ta chance et de gagner le jeu PS5 Death Stranding: On the Beach !

🕹️ À propos du jeu

Incarne Sam Porter Bridges dans un monde post-apocalyptique où la frontière entre les vivants et les morts s’est brisée.

Tu devras traverser des paysages spectaculaires, livrer des cargaisons essentielles et recréer des liens entre les dernières villes encore debout.

Ce nouvel opus sur PS5 met l’accent sur :

une ambiance unique, entre science-fiction et mystère

une histoire profonde et émotive

un gameplay d’exploration et de survie, sublimé par les capacités de la PS5

📅 Le tirage au sort aura lieu le 10 décembre.

Pour participer :

📧 Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Death Stranding »

et indique dans le message :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !

L’équipe S2PMag