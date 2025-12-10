🎮✨ Concours – Gagne le jeu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

La Rédac' 10 décembre 2025

S2PMag et Nintendo te proposent un nouveau tirage au sort pour tenter de remporter Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Nintendo Switch 2 !

🕹️ À propos du jeu
Plonge au cœur d’un Hyrule en plein chaos dans ce nouvel épisode musclé de la saga Hyrule Warriors.
Dans Age of Imprisonment, tu devras :

  • affronter des armées entières d’ennemis dans des combats à grande échelle,
  • incarner Link, Zelda et de nombreux héros et héroïnes de la légende, chacun avec son style de combat et ses techniques spéciales,
  • défendre les différentes régions d’Hyrule à travers des batailles dynamiques, des objectifs stratégiques et des boss colossaux,
  • profiter des améliorations techniques de la Nintendo Switch 2 : action plus fluide, temps de chargement réduits et mise en scène encore plus spectaculaire.

Un spin-off orienté action qui mêle l’univers de The Legend of Zelda à un gameplay frénétique et ultra-spectaculaire.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre.

📧 Pour participer :
Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :
« Concours Hyrule Warriors »

Dans ton message, indique :

  • ton nom et prénom
  • ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et bon jeu !
L’équipe S2PMag

A propos La Rédac'

