🎮✨ Concours – Gagne le jeu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

S2PMag et Nintendo te proposent un nouveau tirage au sort pour tenter de remporter Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Nintendo Switch 2 !
🕹️ À propos du jeu
Plonge au cœur d’un Hyrule en plein chaos dans ce nouvel épisode musclé de la saga Hyrule Warriors.
Dans Age of Imprisonment, tu devras :
- affronter des armées entières d’ennemis dans des combats à grande échelle,
- incarner Link, Zelda et de nombreux héros et héroïnes de la légende, chacun avec son style de combat et ses techniques spéciales,
- défendre les différentes régions d’Hyrule à travers des batailles dynamiques, des objectifs stratégiques et des boss colossaux,
- profiter des améliorations techniques de la Nintendo Switch 2 : action plus fluide, temps de chargement réduits et mise en scène encore plus spectaculaire.
Un spin-off orienté action qui mêle l’univers de The Legend of Zelda à un gameplay frénétique et ultra-spectaculaire.
📅 Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre.
📧 Pour participer :
Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :
« Concours Hyrule Warriors »
Dans ton message, indique :
- ton nom et prénom
- ton adresse postale complète
⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.
Bonne chance et bon jeu !
L’équipe S2PMag