🎮✨ Concours – Gagne le jeu Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

S2PMag et Nintendo te proposent un nouveau tirage au sort pour tenter de remporter Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sur Nintendo Switch 2 !

🕹️ À propos du jeu

Plonge au cœur d’un Hyrule en plein chaos dans ce nouvel épisode musclé de la saga Hyrule Warriors.

Dans Age of Imprisonment, tu devras :

affronter des armées entières d’ennemis dans des combats à grande échelle,

dans des combats à grande échelle, incarner Link, Zelda et de nombreux héros et héroïnes de la légende, chacun avec son style de combat et ses techniques spéciales,

et de nombreux héros et héroïnes de la légende, chacun avec son style de combat et ses techniques spéciales, défendre les différentes régions d’Hyrule à travers des batailles dynamiques , des objectifs stratégiques et des boss colossaux,

, des objectifs stratégiques et des boss colossaux, profiter des améliorations techniques de la Nintendo Switch 2 : action plus fluide, temps de chargement réduits et mise en scène encore plus spectaculaire.

Un spin-off orienté action qui mêle l’univers de The Legend of Zelda à un gameplay frénétique et ultra-spectaculaire.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Hyrule Warriors »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et bon jeu !

L’équipe S2PMag