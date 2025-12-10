Love me Tender ou le combat d’une mère

Partager Facebook

Une fin d’été, Clémence annonce à son ex-mari qu’elle a des histoires d’amour avec des femmes. Sa vie bascule lorsqu’il lui retire la garde de son fils. Clémence va devoir lutter pour rester mère, femme, libre.

Présenté à Cannes dans la section « Un certain regard », ce drame intime aborde un sujet d’actualité et est magnifiquement porté par Vicky Krieps, lumineuse et tout en intériorité. Le spectateur suit sur plusieurs années le combat de cette femme pour retrouver son fils tout en gardant sa propre identité mais aussi en préservant son choix d’avoir troqué la robe d’avocate pour la plume d’écrivaine. Les scènes au Point rencontre avec son fils, tantôt rejetant tantôt tendre, sont bouleversantes. Un film à la fois sensuel et puissant adapté du roman de Constance Debré. A voir absolument !

Love me Tender

Un film de Anna Cazenave Cambet

Avec Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri

Distributeur : Adok films

Durée : 134 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 10 décembre 2025