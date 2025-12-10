Love me Tender ou le combat d’une mère

Alexia Cerutti 10 décembre 2025 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Une fin d’été, Clémence annonce à son ex-mari qu’elle a des histoires d’amour avec des femmes. Sa vie bascule lorsqu’il lui retire la garde de son fils. Clémence va devoir lutter pour rester mère, femme, libre.

Présenté à Cannes dans la section « Un certain regard », ce drame intime aborde un sujet d’actualité et est magnifiquement porté par Vicky Krieps, lumineuse et tout en intériorité. Le spectateur suit sur plusieurs années le combat de cette femme pour retrouver son fils tout en gardant sa propre identité mais aussi en préservant son choix d’avoir troqué la robe d’avocate pour la plume d’écrivaine. Les scènes au Point rencontre avec son fils, tantôt rejetant tantôt tendre, sont bouleversantes. Un film à la fois sensuel et puissant adapté du roman de Constance Debré. A voir absolument !

Love me Tender

Un film de Anna Cazenave Cambet

Avec Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri

Distributeur : Adok films

Durée : 134 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 10 décembre 2025

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Vengeance et festivités sont au programme plongez dans la saison 20 d’Overwatch 2

Ce ne serait pas l’hiver sans une bonne tempête. Celle-ci se nomme Vendetta, le premier …

Playboi Carti débarque dans Fortnite en tant que premier boss “musical” sur Blitz

L’une des figures les plus influentes du hip-hop, rappeur d’Atlanta aux multiples disques de platine …

Explorez Extra Illumis et découvrez de nouvelles Méga-Évolutions dans ce contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A

Dans Méga-Dimension, les Dresseurs et Dresseuses enquêtent sur les failles extradimensionnelles qui sont apparues à Illumis. …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025