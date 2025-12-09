Infomaniak lance Euria, une IA gratuite et souveraine qui respecte la vie privée et chauffe des logements

Après avoir mis à disposition des développeurs des services d’IA et des infrastructures cloud pour entraîner ou consommer des modèles open source à la demande, le prestataire cloud suisse Infomaniak lance Euria, son propre assistant IA grand public sur mobile. Entièrement hébergée en Suisse dans des infrastructures alimentées par de l’énergie renouvelable revalorisée pour le chauffage urbain, Euria répond aux exigences des secteurs sensibles tels que la santé, l’éducation, le droit, la finance ou les administrations publiques. Elle ne collecte aucune donnée pour l’entraînement de modèles d’IA et intègre un mode éphémère qui ne conserve aucune trace. Accessible gratuitement, elle incarne une IA Éthique, Universelle, Responsable, Indépendante et Autonome.

Une IA qui chauffe des logements

Toute l’électricité utilisée par Euria est récupérée sous forme de chaleur puis réinjectée dans le réseau de chauffage urbain de Genève. À pleine charge, le data center qui propulse l’IA fournira assez d’énergie pour chauffer 6 000 logements de type Minergie-A en hiver et permettre à 20 000 personnes de prendre une douche quotidienne de cinq minutes. Il évitera la combustion d’environ 3 600 tonnes de CO₂ de gaz naturel par an, contribuant à la réduction des émissions locales.

« Euria démontre qu’une IA peut être puissante tout en étant plus soutenable pour la planète : 100% alimentée par des énergies renouvelables, sans eau gaspillée, toute l’énergie de l’IA profite une seconde fois à la collectivité pour chauffer des foyers. » explique Boris Siegenthaler, fondateur d’Infomaniak.

Un assistant IA souverain qui respecte la vie privée

L’ensemble du traitement des requêtes, du stockage et de l’hébergement d’Euria est assuré exclusivement dans les data centers d’Infomaniak en Suisse, sans prestataires externes ni transfert de données à l’étranger.

Les discussions avec Euria sont chiffrées par Infomaniak à toutes les étapes, garantissant leur protection contre tout accès non autorisé. Les données sont exclusivement utilisées pour assurer le fonctionnement du service : aucune information n’est exploitée pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, établir des profils ou alimenter des systèmes tiers.

Le mode éphémère offre un niveau de confidentialité absolu : les échanges ne sont jamais stockés, ne laissent aucune trace sur les serveurs et ne peuvent être récupérés par aucun moyen, même par Infomaniak.

Entièrement conforme au RGPD et à la Loi suisse sur la protection des données (LPD), Euria répond aux exigences des secteurs sensibles tels que la santé, l’éducation, le droit, la finance ou les administrations publiques, qui requièrent des garanties fortes de sécurité, de confidentialité et de souveraineté numérique.

« Euria a été conçue pour que la confidentialité soit une réalité, pas une promesse marketing. Les données ne quittent jamais nos data centers en Suisse et ne servent qu’à rendre le service demandé par l’utilisateur. » souligne Marc Oehler, CEO d’Infomaniak.

Sur le plan technique, Euria s’appuie sur plusieurs modèles d’IA open source en fonction de la demande de l’utilisateur. « Les modèles d’Euria sont entièrement hébergés dans nos data centers. Nous les avons choisis pour offrir un niveau de performance très proche des meilleures intelligences artificielles du marché, tout en réduisant l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. », explique Marc Oehler. « À ce jour, aucun des modèles les plus performants n’est européen. Ce constat doit nous interpeller : l’Europe doit investir pour rattraper son retard et bâtir ses propres modèles d’IA souverains, éthiques et neutres en carbone. Plus les utilisateurs choisiront des acteurs locaux, plus nous aurons les moyens de construire cette indépendance technologique. »

Une IA rapide et avantageuse pour les entreprises et le grand public

Aussi facile à prendre en main que ChatGPT, Euria permet dès son lancement depuis l’app mobile ou depuis euria.infomaniak.com de :

formuler ses demandes à l’IA à l’écrit ou à la voix ;

rechercher, analyser et comparer des informations complexes sur le Web ;

analyser et résumer des documents (PDF, Word, Excel, images, etc.) ;

transcrire des fichiers audio (.mp3 .m4a .wav .aac .mp4 etc.) ;

interpréter des captures d’écran et des photos (.bmp, .jpg, .png, .webp, .tiff) ;

organiser ses échanges dans des projets ;

mettre des échanges en favoris ;

partager des discussions avec des tiers, même sans compte Infomaniak ;

retrouver tous ses échanges d’un appareil à l’autre ;

utiliser un chat éphémère, sans aucune conservation de données.

Pour optimiser sa consommation énergétique, Euria détermine automatiquement si une recherche en ligne est nécessaire selon la demande de l’utilisateur. Lorsque ce n’est pas requis, elle répond quasi instantanément tout en consommant moins d’énergie. Pour de nombreuses tâches, comme résumer un document, analyser une image, traduire un texte, rédiger un e-mail ou effectuer un calcul, Euria s’appuie directement sur ses connaissances internes et ses capacités de raisonnement, sans consulter de nombreux sites en ligne.

Plus rapide et généreuse que ChatGPT dans sa version gratuite, Euria est accessible sans devoir créer un compte depuis la page euria.infomaniak.com et l’application mobile Infomaniak Euria, disponible pour les appareils Android et iOS.

Pour un usage personnel étendu, Euria nécessite un compte my kSuite gratuit à vie qui offre une adresse mail et un Drive avec 35 Go de stockage au total. Ce dernier peut être mis à niveau avec my kSuite+, qui inclut 1 To ou 6 To de stockage kDrive et la gestion intelligente des e-mails par IA, à partir de 19 EUR ou 19 CHF TTC par an.

Euria est également intégrée à kSuite Pro, la formule pour entreprise de la suite collaborative d’Infomaniak, qui comprend une messagerie instantanée, un drive, un service mail, la gestion d’agendas et de carnets d’adresses et une solution de visioconférence, à partir de 22,80 EUR ou 22,90 CHF TTC par utilisateur et par an.

Une feuille de route ambitieuse

Euria est conçue pour évoluer au rythme des progrès de l’intelligence artificielle. De nouvelles fonctionnalités seront régulièrement ajoutées, renforçant progressivement ses capacités et son intégration dans l’écosystème d’Infomaniak (kSuite, outil de newsletter, plateforme de vidéo à la demande, création de sites, etc.).

Les prochaines évolutions incluent la création d’agents intelligents capables d’agir selon des instructions persistantes, la génération d’images, l’ajout d’une mémoire globale à l’organisation ou encore une intégration plus approfondie à kSuite, permettant des automatisations poussées avec l’IA dans ses outils de productivité.

