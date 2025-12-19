📺✨ Concours de l’Avent – Gagne un Google TV Streamer 4K ! ✨📺

Pour la période de l’Avent, S2PMag et Google te proposent un tirage au sort pour tenter de remporter un Google TV Streamer 4K, l’accessoire idéal pour transformer ton téléviseur en véritable plateforme de divertissement.

🔎 À propos du Google TV Streamer 4K

Compact et simple à installer, le Google TV Streamer 4K te permet de :

regarder tes films et séries en 4K avec une image détaillée et fluide,

avec une image détaillée et fluide, accéder rapidement à tes services de streaming préférés depuis une interface Google TV claire et personnalisée,

claire et personnalisée, profiter de recommandations adaptées à tes goûts, au même endroit,

contrôler ton contenu et certains appareils compatibles via la commande vocale (Assistant Google),

(Assistant Google), diffuser facilement du contenu depuis ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur selon les fonctions disponibles.

Parfait pour centraliser Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video et bien d’autres… sans changer d’appareil.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 22 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Google TV Streamer 4K »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !

L’équipe S2PMag