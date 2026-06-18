Clash of clans fait équipe avec des légendes du foot pour parler tactiques et stratégie  

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Clash of Clans réunit les légendes du football que sont Thierry Henry, Kaká et Bastian Schweinsteiger pour lancer une campagne sur le thème du foot qui marquera le retour dans le jeu de sa fonctionnalité la plus réclamée : le chat général.​

Alors que la fièvre monte dans la course vers le plus grand prix du football, Supercell puise dans l’esprit de compétition d’élite en faisant appel au trio légendaire pour présenter ce grand moment international et relancer en beauté cette fonctionnalité tant attendue.

Accessible à partir du 17 juin, la nouvelle fonctionnalité de chat général offre à des millions de joueurs dans le monde entier une plateforme en jeu entièrement retravaillée, pour trouver le clan parfait et discuter de tactiques et stratégies gagnantes.​

La victoire est plus que jamais entre les mains des joueurs, comme le montre le trio dans une bande-annonce qui surprendra les fans. Présenté comme un documentaire sportif haut de gamme, la bande-annonce voit ces légendes du foot parler de compétition, de contrôle et de ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau. Tout paraît normal et familier… jusqu’à ce que la caméra se pose sur leurs mains.

Ce sont des joueurs qui ne comptent plus sur leurs pieds pour s’imposer. Ils se sont adaptés. Parce que les compétiteurs d’élite n’abandonnent pas la compétition en changeant d’arène : ils évoluent avec elle.​

La campagne comprend également un événement en jeu sur le thème du football, qui invite les joueurs à participer à une ligue de guerre de clans spéciale. Qu’ils choisissent de s’affronter

​​ dans le jeu ou de suivre l’action sur leurs écrans dans le monde entier, les joueurs pourront fêter la compétition à son plus haut niveau.

Selon les mots de Thierry Henry, « La compétition est un état d’esprit. Que ce soit sur le terrain ou sur votre téléphone, cette envie de gagner ne vous quitte jamais. Clash of Clans est un autre type de défi, mais l’intensité est la même. La communication joue un rôle énorme dans la stratégie, sur le terrain comme sur le champ de bataille. Avoir un espace comme le chat général pour parler de tactiques gagnantes, ça fait une vraie différence. »

Pour Kaká, « Le retour du chat général est une immense victoire pour la communauté, parce que la vraie magie dans Clash of Clans, comme dans le foot, réside dans les liens entre les gens, l’échange de tactiques et l’unité de l’équipe. J’ai passé ma carrière tout entière à penser à la stratégie sur le terrain, mais maintenant j’ai le jeu entre les mains et je suis prêt pour la prochaine attaque. Je suis ravi de faire partie de cette équipe légendaire et j’ai hâte de voir le jeu devenir encore plus dynamique et compétitif pour tout le monde. »​

Bastian Schweinsteiger a dit : « Les grandes équipes de foot sont fondées sur la communication, la confiance et les bonnes tactiques. J’ai vécu les meilleurs moments de ma carrière quand l’équipe est restée soudée et tout le monde a joué son rôle, et c’est aussi ce qui me plaît dans Clash of Clans. Le jeu rassemble les gens grâce à l’esprit d’équipe et la stratégie, et je suis ravi de faire partie de cette collaboration. »​

Les joueurs pourront se lancer dans Clash of Clans à partir du mois de juin pour assister au retour du chat général, pour participer à l’événement foot et pour voir comment ces légendes redéfinissent la compétition.