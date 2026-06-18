Diablo Immortal : Les Enfers ont un nouveau maître : le Démoniste et Lut Gholein sont disponibles 

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La mise à jour majeure 5.0 de Diablo Immortal est disponible, et les forces des Enfers ont désormais un nouveau maître. Le Démoniste, dixième classe de Diablo Immortal, fait son apparition accompagné d’une nouvelle série de quêtes principales, de la région tant attendue de Lut Gholein et de trois nouveaux boss du reliquaire infernal conçus pour mettre à l’épreuve les chasseurs les plus audacieux. Cette mise à jour enrichit l’aventure à travers Sanctuaire pour les nouveaux joueurs, ceux qui reviennent et les vétérans, grâce à du nouveau contenu et des récompenses couvrant l’ensemble de l’expérience.

Les Enfers obéissent au Démoniste : un invocateur hybride à distance qui canalise les pouvoirs des Enfers eux-même, déchaînant des démons, de la magie infernale et un talent maléfique qui se délectent à la fois de la joie et de la rage. Dominez le champ de bataille en invoquant, dirigeant et sacrifiant des démons à la volée, puis libérez le Dévoreur d’âmes, le compagnon emblématique du Démoniste dès le niveau 1, pour qu’il dévore les démons en plein combat et absorbe leur pouvoir en temps réel.