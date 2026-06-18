Une démo pour décpuvrir Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

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La démo du prochain action RPG Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est disponible sur toutes les plateformes. La sortie du jeu est prévue le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam.

À cette occasion, une troisième bande-annonce, intitulée « The Journey So Far », a été dévoilée, accompagnée d’informations sur comment débloquer l’histoire d’Endless Ragnarok, ainsi que sur le tout nouveau mode de jeu, le Néant chaotique.

Cette démo, conçue pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir Relink, propose une partie du début de l’histoire principale et plusieurs personnages jouables. Chaque quête accomplie donne droit à des récompenses qui peuvent être utilisées dans le jeu complet.

Mode histoire : Découvrez les premières heures de l’histoire principale de Granblue Fantasy: Relink. Terminez le mode histoire pour obtenir des récompenses dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Mode quête : Participez à des quêtes en solo ou avec d’autres joueurs. La fonctionnalité de matchmaking cross-play avec d’autres plateformes est disponible dans la démo, qui propose au total 4 quêtes différentes à découvrir. Terminez les 3 quêtes disponibles pour débloquer la 4e quête, « Flamboiement de Sephira », qui vous donnera accès aux Invocations, une toute nouvelle mécanique de combat. Une fois terminée, chaque quête vous offre des récompenses que vous pourrez utiliser dans la version complète de Granblue Fantasy: Relink ou Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Modifications par rapport à la version bêta ouverte :

Dans la quête « Flamboiement de Sephira », les PV et l’ATT de l’ennemi Poupée rubis Aquila ont été réduits.

Les illustrations des personnages dans le menu principal ont été mises à jour.

Seofon a été ajouté en tant que personnage jouable. Le célèbre Souverain de la lame stellaire se débloque différemment de la plupart des personnages du jeu complet, mais les joueurs peuvent désormais l’essayer dans la démo.

Des correctifs ont été apportés pour résoudre les problèmes liés au matchmaking en mode coopératif.

Mode didacticiel : Apprenez les bases du gameplay, notamment comment contrôler les personnages pendant l’exploration et les combats.

Endless Ragnarok est une extension massive de Granblue Fantasy: Relink. En terminant la quête de Relink « La fureur de Bahamut » (le combat contre Proto-Bahamut), vous déverrouillez la difficulté de quêtes Chaos et pouvez commencer l’histoire d’Endless Ragnarok.

Le nouveau système de combat, les invocations, est disponible lors des quêtes à partir de la difficulté Chaos une fois que vous obtenez votre première pierre d’invocation dans l’histoire d’Endless Ragnarok.

Déverrouiller le nouveau contenu : le Néant chaotique

Le nouveau contenu solo, le Néant chaotique, est divisé en plusieurs profondeurs. Vous pouvez déverrouiller la profondeur 1 en avançant dans la quête secondaire ajoutée à Séminaria. Celle-ci est disponible à partir du chapitre 6 (avant de partir pour l’île de Dahli).

Les profondeurs 2 et 3 peuvent être déverrouillées pendant l’histoire principale et les quêtes de Relink.

Profondeur 1 : Quête secondaire durant le chapitre 6 (matériaux pour la création d’armes disponibles)

Profondeur 2 : En avançant dans les quêtes en difficulté Difficile (matériaux d’amélioration de sceaux disponibles)

Profondeur 3 : En avançant dans les quêtes en difficulté Démentiel (matériaux de surpassement d’armes, d’éveil, sceaux précieux, etc. disponibles)

Profondeurs suivantes : En avançant dans l’histoire d’Endless Ragnarok

Voici comment déverrouiller les 6 nouveaux personnages :

Personnages Méthode Béatrix, Eustace Utiliser les cartes de coéquipier au Bazar de Cielo pour les ajouter à l’équipage.*De nouvelles méthodes pour obtenir les cartes de coéquipier ont été ajoutées. Gallanza, Maglielle Avancer dans les quêtes de difficulté Difficile dans le chapitre Ø déclenche un événement spécial dans lequel vous pouvez obtenir les cartes de coéquipier pour les déverrouiller. Fraux, Fediel Ces personnages rejoindront votre équipage en avançant dans l’histoire d’Endless Ragnarok.

Une mise à jour de Relink aura lieu en même temps que la sortie d’Endless Ragnarok

En plus des nouveaux éléments introduits avec Endless Ragnarok, une mise à jour sera effectuée pour Granblue Fantasy: Relink. Celle-ci inclura un rééquilibrage global, ainsi que l’addition de quêtes secondaires et de nombreuses fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu.