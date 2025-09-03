Libérez un pouvoir ancestral avec le mini-set du jour de la Renaissance

Partager Facebook

C’EST L’HEURE DE FÊTER ÇA ! L’œuf colossal de Khelos commence à bouger, et le cratère d’Un’Goro entre en éruption pour célébrer l’évènement ! Le mini-set du jour de la Renaissance, disponible aujourd’hui, comprend 38 nouvelles cartes : 4 cartes légendaires, 1 carte épique, 17 cartes rares et 16 cartes communes. À l’approche de la saison d’éclosion des dinosaures, feux d’artifice, festins et récits anciens marquent cette tradition sacrée des Tortollans, qui célèbre le renouveau de la vie et honore les défunts.

RÉVEILLEZ LA BÊTE

Cassez l’œuf. Le jour de la Renaissance, l’œuf de Khelos occupe une place centrale. À l’intérieur, une créature massive ressemblant à une tortue est en incubation depuis des générations. Lorsque la porteuse d’œufs sacrée vous remettra cet œuf ancien, brisez-le et vous déchaînerez la puissance de Khelos !



Le jour de la Renaissance, l’œuf de Khelos occupe une place centrale. À l’intérieur, une créature massive ressemblant à une tortue est en incubation depuis des générations. Lorsque la porteuse d’œufs sacrée vous remettra cet œuf ancien, brisez-le et vous déchaînerez la puissance de Khelos ! Bestoratrice Taka. Elle est ancienne, sage et prête à rugir. Lorsque vous jouez la bestoratrice Taka, vous canalisez son don primitif : vous gagnez la force d’une bête légendaire et la déchaînez sur vos adversaires !



Elle est ancienne, sage et prête à rugir. Lorsque vous jouez la bestoratrice Taka, vous canalisez son don primitif : vous gagnez la force d’une bête légendaire et la déchaînez sur vos adversaires ! Maîtrisez une puissance primordiale. Déguisez vos serviteurs en créatures emblématiques du passé et anéantissez les perspectives de vos adversaires. Le masque de diablosaure vous confère la vitesse brute et la force écrasante du roi Krush !

Les versions normales du mini-set peuvent être achetées au prix de 14,99 € ou 2000 pièces d’or. La version dorée peut être achetée au prix de 69,99 € ou 10 000 pièces d’or, et contient un exemplaire diamant du serviteur légendaire en bonus : Bestoratrice Taka.