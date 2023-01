L’acteur mondial du Smartphone OnePlus fait son entrée sur le marché suisse en 2023

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La marque mondiale de technologie mobile OnePlus, connue comme un challenger des concepts technologiques conventionnels, fait officiellement son entrée sur le marché suisse. La marque One Plus a été créée par Pete Lau en décembre 2013 sur l’idée de se rassembler pour défier l’ensemble de l’industrie technologique. « Never Settle » est le credo de OnePlus – il guide la marque non pas vers la perfection, mais vers la recherche constante de mieux.

Dès le premier jour en décembre 2013, OnePlus a travaillé sans relâche pour proposer des améliorations à ses appareils et à l’expérience utilisateur qu’ils offrent. Une super qualité, une expérience transparente, axée sur la vitesse, l’efficacité et la conception intuitive – l’esprit Never Settle se reflète dans tout ce que OnePlus crée.

Le parcours produit de OnePlus a commencé en 2014 avec la sortie de son premier smartphone – le OnePlus One – qui partageait une technologie de pointe avec le monde et défiait le statu quo de l’industrie. Depuis lors, la marque a élargi son portefeuille de produits pour inclure des appareils auditifs et portables, chacun poursuivant la même mission. En 2020, OnePlus a proposé une nouvelle stratégie commerciale et la mission de partager encore davantage la meilleure technologie avec le monde en rendant la technologie de pointe plus accessible.

Les derniers produits que OnePlus apporte désormais officiellement en Suisse sont un exemple de cette même mission :

OnePlus 10 Pro (actuellement OnePlus 10 Pro) – les modèles Pro sont la série phare de smartphones de OnePlus qui offrent la meilleure technologie de smartphone de OnePlus, avec un système d’appareil photo incroyable, une technologie d’affichage de pointe et une charge filaire et sans fil ultra-rapide.

(actuellement OnePlus 10 Pro) – les modèles Pro sont la série phare de smartphones de OnePlus qui offrent la meilleure technologie de smartphone de OnePlus, avec un système d’appareil photo incroyable, une technologie d’affichage de pointe et une charge filaire et sans fil ultra-rapide. OnePlus 10T (actuellement OnePlus 10T) – Les appareils OnePlus T offrent des mises à niveau de performances holistiques pour les utilisateurs

(actuellement OnePlus 10T) – Les appareils OnePlus T offrent des mises à niveau de performances holistiques pour les utilisateurs OnePlus Nord 2T (actuellement OnePlus Nord 2T) – La gamme de produits « Nord » extrêmement populaire de OnePlus offre des fonctionnalités phares à un prix accessible.

Les smartphones de OnePlus fonctionnent sur OxygenOS personnalisable, basé sur Android. En tant que partenaire stratégique mondial, OnePlus a collaboré avec Google pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités logicielles sur les appareils OnePlus et l’écosystème Android au sens large. En 2021, OnePlus a été intégrée à OPPO et fonctionne depuis en tant que sous-marque indépendante d’OPPO bénéficiant d’une relation symbiotique où les deux marques se renforcent mutuellement de différentes manières. Les bases de code d’OxygenOS et de ColorOS d’OPPO ont fusionné pour permettre des mises à jour plus rapides, une meilleure qualité de construction et un calendrier de maintenance logicielle amélioré pour le cycle de vie des smartphones du marché ouvert de OnePlus. OxygenOS restera une propriété de marque indépendante pour tous les appareils OnePlus actuels et futurs.

L’intégration permet également à la marque OnePlus d’accéder aux vastes ressources de R&D et aux technologies de pointe d’OPPO pour offrir des expériences encore meilleures à sa communauté. En 2022, cela a permis à OnePlus d’étendre ses produits au-delà de l’appareil photo pour inclure également des améliorations des performances et de la charge avec des technologies telles que le moteur de jeu HyperBoost et l’édition 150W SUPERVOOC Endurance.

Partout dans le monde, OnePlus compte plus de 14 millions d’utilisateurs actifs dans les quatre régions principales de la marque, à savoir l’Inde, l’Europe, l’Amérique du Nord et la Chine. La marque OnePlus est active sur plus de 50 marchés dans le monde entier. Assez bon n’est jamais assez – cet ADN continuera d’être évident dans les produits de OnePlus, et les utilisateurs suisses peuvent se réjouir d’interagir avec le challenger innovant du marché à partir de 2023. Stay tuned !